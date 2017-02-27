Lenovo'dan 4 Yeni Android Tablet!
Lenovo, MWC 2017'de tanıttığı 4 yeni Android tableti ile hemen herkese göre bir seçenek sunuyor!
Lenovo, yeni Tab 4 serisi tabletlerini MWC 2017'de tanıttı. 4 farklı model olarak karşımıza çıkan Tab 4 serisi, hemen her kesime hitap etmeyi başarıyor.
Tab 4 8, serinin giriş seviyesi cihazı. Gücünü Snapdragon 425'ten alan tablet, 2GB RAM'e sahip. 8 inç'lik ekranı, 1.280 x 800 çözünürlük sunuyor. Dolby Atmos hoparlörlerle gelen Tab 4 8, 16 ve 32GB'lık depolama alanı seçeneklerine sahip. Mayıs ayında, siyah ve beyaz renklerde raflara çıkacak olan tabletin fiyatı, 109 dolar olacak.
Tab 4 8 Plus
Tab 4 8 Plus, Tab 4 8'in biraz daha güçlendirilmiş modeli. İşlemci olarak bu kez karşımıza, Snapdragon 625 çıkıyor. 8 inç'lik ekran, bu kez 1.920 x 1.200 çözünürlük sunuyor. Tabletin 3GB RAM / 16GB depolama alanı ve 4GB RAM / 64GB depolama alanı olmak üzere iki farklı kombinasyonu bulunacak. Yine mayıs ayında, siyah ve beyaz renklerde satışa sunulacak olan Tab 4 9 Plus'ın satış fiyatı, 199 dolar olarak açıklandı.
Tab 4 10
Tab 4 10 ise, genel olarak bakıldığında Tab 4 8'in 10 inç'lik hali. Snapdragon 425 işlemci, 2GB RAM, 1.280 x 800 ekran çözünürlüğü ve 16 / 32GB depolama alanı, tabletin öne çıkan özellikleri. 149 dolarlık fiyat etiketiyle Mayıs ayında raflarda olacak olan tablet, siyah veya beyaz renk seçeneklerine sahip.
Tab 4 10 Plus
Serinin son yeni üyesi ise, Tab 4 10 Plus. Bu tablet de, Tab 4 8 Plus'ın 10 inç'lik sürümü. 10.1 inç ekran, Full HD çözünürlük sunuyor. İşlemci yine Snapdragon 625. RAM ve depolama seçenekleri de, yine Tab 4 8 Plus ile aynı. Tabletin satış fiyatı 249 dolar. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile raflara çıkacak olan Tab 4 10 Plus'a, Mayıs ayından itibaren sahip olunabilecek.
Cem Sinanoğlu
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