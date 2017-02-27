Lenovo'dan 4 Yeni Android Tablet!

Lenovo, MWC 2017'de tanıttığı 4 yeni Android tableti ile hemen herkese göre bir seçenek sunuyor!

Lenovo'dan 4 Yeni Android Tablet!
Tab 4 8

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