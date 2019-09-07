Lenovo'dan IFA 2019'da Yeni Sürprizler!
Lenovo, yeni akıllı ekranını, tabletini ve Yoga Smart Tab'ı IFA 2019'da resmi olarak tanıttı!
Lenovo'nun orta ölçekli şirketlere yönelik ThinkBook'ları, IFA 2019'da tanıtılan ThinkBook 14 ve ThinkBook 15 ile yenilendi.
Intel'in onuncu nesil Comet Lake işlemcilerini kullanan cihazlar, AMD Radeon 620 veya Radeon 625 grafik yongasıyla geliyorlar. İki laptop da güç düğmesi üzerinde birer parmak izi tarayıcısı sunuyor. Sistemi açtıktan sonra parmağınızı ikinci kez taratmanıza gerek olmuyor. 1TB PCIe SSD ve çift sürücülü modelde 2TB HDD içeren cihaz, DDR4 RAM ile geliyor.
Yeni Smart Display 7, piyasadaki 8 ve 10 inç'lik Smart Display'lere oldukça benziyor ancak ekranı yedi inç boyutunda. Hoparlöre alt kısımda ve yer veren cihaz, Lenovo'ya göre daha iyi ses kalitesi sunuyor.
Smart Tab M8 ise Smart Tab M10 ve P10'a benziyor denebilir, ancak yeni cihaz Amazon Alexa yerine Google Asistan ile geliyor. Cihazın avantajı, istasyona yerleştirdiğinizde akıllı ekrana, çıkardığınızda ise istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir Android'li tablete dönüşmesi.
Lenovo son olarak Yoga Smart Tab'ı da tanıttı. Kendi üzerinde ayağı bulunan tableti herhangi bir istasyona yerleştirmeniz gerekmiyor. 10.1 inç FHD ekrana sahip cihaz, Snapdragon 439 işlemci, 3GB veya 4GB RAM ile geliyor.
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