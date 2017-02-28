Lenovo'dan Windows 10'lu Yeni Yoga'lar...
Lenovo, MWC 2017'de sadece cep telefonları ve tabletleri ile değil, Windows 10'lu yeni hibrit PC'leri ile de şovunu yaptı!
Lenovo, sadece yeni telefonları ve yeni Android tabletleri ile değil; Windows 10'lu yeni hibrit dizüstü bilgisayarları ile de MWC 2017'ye damgasını vurdu.Hem Miix, hem de Yoga ailesi cihazlarına yeni modeller ekleyen bilgisayar devi, bu sayede her ihtiyaca hitap eden modelleri sahneye çıkartmış oluyor.
Miix 320, tanıtılan sistemlerin en düşük seviyesini oluşturuyor. Ayrılabilir bir klavyeye sahip olan Miix 320, Intel'in Atom-X5 işlemcisine sahip. 4GB'a kadar RAM ve 128GB'a kadar depolama alanı sunan sistem, klavyesi ile birlikte sadece 1.02kg ağırlığında. 10.1 inç'lik ekranın çözünürlüğü ise 1.920 x 1.080 Full HD.
Yoga 520
Lenovo Yoga 520, diğer Yoga serisi cihazlar gibi katlanabilir bir yapıya sahip. 14 inç'lik ekran, bize Full HD çözünürlük sunuyor. Intel'in yedinci nesil Core i7'sine kadar uzanan farklı işlemci seçenekleri ile satışa sunulacak olan Yoga 520, 16GB'a kadar ulaşan bir RAM kapasitesine sahip. Depolama seçenekleri ise, 512GB SSD veya 1TB HDD.
Yoga 520,kullanıcılarına opsiyonel olarak Nvidia GeForce 940MX grafik işlemci de sunuyor. Aynı şekilde, kalem desteği ve parmak izi sensörü de opsiyonel seçenekler arasında.
Yoga 720
Yoga 720, kendi içinde iki farklı modele ayrılıyor. 13.3 inç'lik model, isteğer göre Full HD veya 4K olarak tercih edilebiliyor. İşlemci ise, Kaby Lake Core i7'ye kadar değişebiliyor. 16GB RAM'in yanında, 1TB'lık SSD de seçenekler arasında yer alıyor.
Grafik gücünü Intel'in HD Graphics 620'sinden alan sistem, ayrıca bir grafik işlemci seçeneğine sahip değil.
15.6 inç'lik Yoga 720 ise, yine Full HD ya da Ultra HD seçeneklerine sahip. Yedinci nesil Core i7'ye kadar ulaşan işlemci seçeneklerin yanında, 16GB'a kadar RAM de tercih edilebiliyor. Ancak bu sistemde 1GB SSD seçeneği bulunmuyor. SSD isteyenler, en fazla 512GB seçeneğine sahipken, HDD'de bu rakam, 1TB'a ulaşıyor.
Dileyenler, Lenovo Yoga 720 için Nvidia GTX 1050 grafik işlemciye sahip olabiliyor. Bu da sistemi, güçlü bileşenlerle birlikte neredeyse bir oyun bilgisayarı haline getirebiliyor.
Yeni Yoga 520 Nisan ayında raflarda olacak. Diğer modeller içinse Mayıs ayına kadar beklememiz gerekecek.
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