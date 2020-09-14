Lenovo'dan Yeni Normalde Daha Akıllı Bulut Tabanlı Çözümler

Lenovo, yeni normalde bulut tabanlı iş çevikliği çözümlerini sunuyor. Lenovo, Nutanix, Microsoft ve VMware ile iş birliği içerisinde ThinkAgile hiper bütünleşik (hyperconverged) altyapı (HCI) çözümleri sağlıyor. Bu sayede toplam sahip olma maliyeti düşerken, sürdürülebilir, kesintisiz çalışma senaryoları hayata geçiyor.