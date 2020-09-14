Lenovo'dan Yeni Normalde Daha Akıllı Bulut Tabanlı Çözümler

Lenovo, Lenovo Data Center Group ile yeni normalde kuruluşların ve çalışanların dönüşümünü hızlandırmak için daha akıllı yeni bulut tabanlı hizmetleriyle farklılaşıyor.
Lenovo Data Center Group, müşterilerin değişen iş ihtiyaçlarına ayak uydurmasını sağlamak için bir dizi yeni ve güncellenmiş hiper bütünleşik altyapı (HCI) çözümü ile uzaktan çalışma daha akıllı yeni normal haline geldikçe, işletmelerin hibrid bulut stratejilerini bu duruma uyarlayıp veri merkezi altyapılarını modernleştirme ihtiyacı doğdu.
Hiper bütünleşik altyapı çözümleri, sanal masaüstü altyapısı (VDI) sağlamaya benzersiz bir biçimde uygun hale getirilerek kişilerin eğitim ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma ihtiyacını destekliyor. Lenovo, sektörde öncü hibrid bulut yazılım sağlayıcılarıyla iş birliği içinde dağıtıma hazır, hiper bütünleşik altyapı (HCI) çözümlerine yoğunlaşıyor. Bu yolla müşterilerin daha basit güncellemeler, kolay ölçeklenebilirlik ve tüketim temelli bir iletim modeliyle uçtan uca eksiksiz bir veri dağıtımını yönetmesini sağlıyor.
Lenovo Data Center Group Genel Müdürü Burç San, çözümler hakkında şöyle konuştu:
" Müşterilerin bulut teknolojilerinin esnekliğinden, ölçeklenebilirliğinden ve ekonomisinden faydalanmasını sağlayan öncü sağlayıcılarla, çevik ve önceden yapılandırılmış hibrid bulut çözümleri sunuyoruz. Bu geçişe yardımcı olmak için gerekli yapıyı uzman çözüm mühendislerimiz ve yetkin iş ortaklarımızla birlikte müşterimize özel tasarlıyoruz."
Üst düzey performans ve verimlilik
Lenovo, Nutanix ve AMD ile iş birliği içinde, müşterilerin %50'ye kadar1 daha az sunucu ile sanal masaüstü iş yüklerini çalıştırmasını ve istikrarlı performans elde etmesini sağlayan AMD EPYC işlemcili Lenovo ThinkAgile HX HCI çözümleri sunuyor.
Uçtan buluta daha basit ölçeklenebilirlik
Lenovo, Microsoft ile işbirliği içinde, müşterilerin hibrid bulut altyapısını hızlıca dağıtmasına olanak tanıyan yeni Lenovo ThinkAgile MX Azure Stack HCI Uç Nokta ve Veri Merkezi Çözümleri'ni de duyurdu. Lenovo ThinkAgile MX ve Microsoft Azure Stack ile uçtan buluta ölçeklenebilirlik daha basit hale geliyor.
Yeni ThinkAgile MX gereçleriyle müşterilere Azure Stack HCI için tek uygulama noktası sunan Lenovo, Azure hizmetlerinin uçtan çekirdeğe, çekirdekten buluta kolay dağıtılmasını, yönetilmesini ve ölçeklendirilmesini sağlıyor. Ayrıca, geliştirilmiş müşteri deneyimi sunarak, müşterilerin şirket içi altyapılarını uç nokta çözümlerinden buluta kadar kolayca modernleştirmesini ve ölçeklendirmesini sağlıyor.
Daha çevik daha modern çözümler
Lenovo ThinkAgile VX HCI çözümleri, müşterilerin altyapılarını üst düzey veritabanı çözümleri ve SAP HANA için modernize etmesini sağlayan 4S sertifikalı düğümler olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni çözümler Lenovo XClarity yönetim yazılımı ve yeni vSphere "Yaşam Döngüsü Yöneticisi "(vLCM) araçları ile entegrasyon sayesinde vSAN ortamlarının çevikliğini artırıyor ve yaşam döngüsü yönetimini basitleştiriyor.
Lenovo ThinkAgile HCI çözümleri için yönetim konsolu olan Lenovo XClarity, donanım ve yazılım genelinde otomatik keşif ve varlık yönetimi, ilke tabanlı bellenim güncellemeleri sağlıyor. Lenovo XClarity vLCM gibi önde gelen ISV yönetim araçları ile entegrasyon arayüzü olarak karşımıza çıkıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın