Leonardo da Vinci'nin Galata Köprüsü Test Edildi!
Leonardo da Vinci'nin tasarladığı ama padişah tarafından kabul görmeyen Galata Köprüsü projesi, 500 yıl sonra bir nevi hayata geçirildi!
- Levent Öztürk
1502 yılında Sultan İkinci Bayezid Haliç'i geçecek ve İstanbul'u Galata'ya bağlayacak bir köprü için tasarımların hazırlanmasını istemişti. Leonardo da Vinci de kendi tasarımını sunan isimlerin arasındaydı ve bu tasarım, ahşap kalaslar ve hatta yapıştırıcı harç kullanmıyor, sadece iddialı üç geometrik prensibi kullanıyordu: Baskılı yay, parabolik eğim ve kemer kilit taşı. Bu üç prensip ile zamanının en uzun köprüsü olacak, 240 metreyi tek seferde geçen bir köprü tasarlamıştı.
Sultan'ın kabul etmemesi üzerine bu tasarım rafa kalktı. Ama bir grup MIT mühendisi, 3D yazıcılar ile o dönem rafa kaldırılan köprü tasarımını, aradan geçen yaklaşık 520 yılın ardından, test etti.
MIT master öğrencisi Karly Bast, yaptığı açıklamada bu çalışmanın zaman alıcı olduğunu ancak 3D yazıcı sayesinde bu çok kompleks geometriyi doğru bir şekilde tekrar yaratabildiklerini söyledi.
Bast, da Vinci'nin reddedilen köprüsünü 1/500 ölçekte hayata geçirmek için bir grup mühendislik akademisyeni ile beraber çalıştı ve ünlü Rönesans isminin uzun süredir sorgulanan geometrisini, kompleks şekilleri 126 tekil bloka keserek ve sadece yer çekiminin gücünü kullanarak bir araya getirerek test etti. Çalışmalarını Barcelona'da sergileyen grup, Da Vinci'nin iş için başvuru mektubunda bulunan eskizlerin ve açıklamaların yanı sıra dönemin inşaat yöntemleri üzerine analizlerini kullandılar.
Bu yapı sadece basınç ile bir arada duruyordu. Bast'ın söylediğine göre MIT ekibi tüm yüklerin yapı içerisinde aktarıldığını göstermek istiyorlardı.
Yaptığı konuşmada Bast, başlangıçta proje konusunda şüpheleri olduğunu ancak kilit taşını yerleştirdiklerinde yapının çok sağlam durabileceğini fark ettiğini belirtiyor. Grubun destekleri kaldırması ile de köprü gerçekten ayakta kalmayı başardı.
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