Leonardo da Vinci'nin Galata Köprüsü Test Edildi!

Leonardo da Vinci'nin tasarladığı ama padişah tarafından kabul görmeyen Galata Köprüsü projesi, 500 yıl sonra bir nevi hayata geçirildi!

15 Ekim 2019 21:00

Levent Öztürk