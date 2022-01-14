Lexip NP93 Alpha İncelemesi

Lexip oldukça ilginç bir firma. Bir zamanlar Citroen'in otomobil dünyası için yaptıklarını, birbirinden ilginç ve ulaşılabilir çözümleriyle oyunculara yönelik çevre ürünleri konusunda gösteriyor. Ultra inovatif çift joystickli (biri gövdenin kendisi) faresi Pu94 ile hayli dikkat çeken firmanın incelediğimiz ürünü ise Pu94'e daha ulaşılabilir bir alternatif olan NP93 Alpha.
NP93 Alpha'nın kutudan çıkarttığınız anda dikkat çeken özelliği elbette sol tarafındaki joystick. Bu daha önce Lexip Pu94 ve Asus ROG Chakram'dan tanıdığımız bir icat olsa da bu kadar ideal bir fiyata ilk kez sunuluyor, haliyle fazlasıyla ilgi çekici bir donanım. İki ayrı joystick yüzeyiyle uçak simülasyonları için şahane olanaklar sunan Pu94'e göre biraz daha kısa olan joystick, iki ayrı düzlemde hareket edebiliyor ve 30 derece kadar eğilebiliyor. Aklınıza binlerce kullanım alanı gelmiştir, ben bunu Far Cry'da silah ve ekipman ayarlarını yaptığımız daire tuşuna atadık ve inanılmaz rahat ettik doğrusu. Ayrıca isterseniz War Thunder gibi oyunlarda roll / pitch ayarlarına da atayabilirsiniz. Son derece iyi çalışıyor, verimli ve artık daha ulaşılabilir. Beğendik.
Tasarıma geçince işe boyutlarla başlamak gerekiyor. NP93 Alpha hayli büyük bir fare (132x54mm) ve eliniz küçükse rahat kullanma ihtimaliniz yok. Biz bu farenin küçük elli kullanıcılara uygun olduğunu söyleyen birkaç yorum da okuduk ve o küçük ellerin ebatlarını gerçekten merak eder olduk doğrusu, zira NP93 Alpha'yı rahat kullanabilmek için normal büyüklükte bir eliniz olması gerek, aksini düşünmeyin.
Lexip bu modelde hemen hepimizin sevdiği yumuşak bir kaplama kullanmış. Bu kaplama oldukça kaliteli bir his veriyor ve rahat hissettiriyor ancak üzerinde parmak izi kalması ve başka farelerde gördüğümüz gibi zamanla soyulması gibi dezavantajlara sahip. Lexip oldukça kaliteli bir işçiliğe sahip olsa da uzun kullanımda bu sorunu yaşar mı, şimdiden bir şey söylemek zor.
12 programlanabilir tuşa sahip olan farede Omron D2FC ailesinden switchler kullanılmış. 20 milyon basımlık ömre sahip olan bu anahtarlar oldukça tok bir sese sahipler ve aynı zamanda yeterince sessizler. Zaten kendilerini piyasadaki pek çok oyuncu faresinde görebiliyoruz. Fare tekerleği ise biraz kısa aralıklara sahip, bu da sayfayı hızlıca aşağı kaydırmakta problem yaşatabiliyor. Bunun yanında yeterince sessiz ve kullanımı kolay. Üst kısımda ise DPI kontrol tuşu bulunuyor.
Lexip bu modelde RGB desteği de sunuyor ancak tek bölge olduğundan muhteşem bir ışık gösterisi beklemeyin. Biz Lexip'in özdeşleştiği turuncu rengi kullanıyoruz ve göze hayli hoş geliyor. Basit ve farenin genel şıklığına uygun. Maalesef yandaki fonksiyon tuşlarına kolay erişilse de bir miktar sünger hissi veriyorlar.
Sensör kısmı bize göre farenin en zayıf noktası. Şöyle ki farede kullanılan ADNS-3050 optik sensörü, giriş seviyesi olarak tabir edebileceğimiz bir ürün. 1:1 DPI desteğini 2000dpi'a kadar verebilen bu sensör, yazılım desteğiyle 12000dpi'a kadar hassaslığı destekleyebiliyor ancak 2000dpi'ın üzerinde tutarlılığı giderek düşüyor. 20G hızlanma ve 60 IPS hız değerleri de çoğu oyuncu için yeterli olsa da rekabetçi oyunlar için biraz zayıf kalabilir. Bu noktada NP93 Alpha'nın bir ultralight fare olmaktan çok uzak olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Bu ürün günlük oyun seansları için fazlasıyla yeterli ancak daha fazlası için hem performansı hem de ağırlığı sebebiyle doğru seçim değil.
Ağırlık dedik, izah edelim: Lexip bu üründe hafiflik gibi bir gaye gütmemiş. Ağırlıksız haliyle 145 gram olan ürün, 3.6 ve 18 gramlık iki "ağırlık kartuşu" ile beraber geliyor. Bunlardan hangisini tercih ettiğinize göre de ağırlığı 166 grama kadar çıkabiliyor. Rekabetçi oyunlar oynuyorsanız oldukça ağır bir kütle olacak elinizin altında ama Lexip'in bu konuda oldukça kalite kokan bir çözümü de mevcut.
Lexip ağırlığın yarattığı dezavantajı altı adet seramik mouse ayaklığı ile (skatez demeyelim artık) çözme yoluna gitmiş. Kayganlığını uygun yüzeyde 1500km'den fazla koruyabilen bu ayaklıklar o kadar kaygan ki, alışmam zaman aldı. Bakın öyle PTFE kayganlığı değil bahsettiğim, neredeyse kontrol dışıymış gibi gelen, bambaşka his yaşatan bir kayganlık seviyesi. Ben biraz alıştıktan sonra çok sevdim ama sert yüzeylerde biraz ses yapıyor, kumaşa daha uygun haberiniz olsun. Bunları kullandıktan sonra eski farenize dönmeniz biraz garip hissettirebilir.
NP93 Alpha'nın beğenmediğimiz bir özelliği de 1.55m uzunluğundaki, örgü kablosu. Bu kablo oldukça sert ve oyun oynarken masanız kalabalıksa bir yerlere takılabiliyor. Paracord yumuşak kablo bu ürüne çok yakışırmış.
Son olarak Lexip Control Software'den bahsetmek isteriz. Belli ayarları kolaylıkla yapmanızı sağlayan bu programın kritik bir sorunu geçtiğimiz günlerde düzeltildi. Onboard hafızaya sahip olmayan NP93 Alpha'nın programla beraber seçili şekilde gelen otomatik profil seçimi opsiyonu yüzünden her oyun için ayrı ayar yapmanız gerekebiliyordu ve eğer yapmazsanız default ayarlara dönüyordunuz. Bu hata nasıl yapıldı bilmiyorum ama yanlıştan dönülmüş olması güzel.
Sonuç
Lexip NP93 Alpha'nın ülkemizde bir distribütörü olmasa da Amazon üzerinde 40$'lık fiyatlarla kendisine ulaşabiliyorsunuz. Performans konusunda ne aradığınızı ve farenin size ne vereceğini anlatmaya çalıştım, bu doğrultuda niş bir ürün olarak tabir edilebilecek NP93 Alpha'yı satın almaya karar verirseniz dolu dolu bir kutu içeriği sizi bekliyor olacak.
Değişik bir deneyimdi kendi adımıza, şimdiye kadar kullandığımız en özgün oyuncu farelerinden biriydi ve genel izlenimimiz de olumlu.
CHIP Online Notu: %82
+ Son derece şık
+ Seramik fare ayakları
+ İki eksenli joystick
+ Kaliteli işçilik
- Sensör performansı düşük
- Dahili hafıza yok
- Oldukça ağır
- Kaplamada parmak izi kalıyor
Kürşat Zaman
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