LG 4K TV'ler Hala 2.8K Kalite Sunabiliyor
Bu firmanın televizyonlarını "4K" diye alacaksanız, dikkat etmeniz gereken bir detay var!
Eğer daha önce 1080p üzeri boyutta bir ekran görmediyseniz, LG'nin yeni 2017 televizyonları sizin için hiç fark edilebilir bir değişikliğe sahip olmayacaktır. Özellikle UJ6300, UJ6500, UJ7700 veya SJ8000 LCD televizyonlarını başka bir markaya ait 4K televizyon ile yan yana koyup aynı görüntüyü izleyerek karşılaştırırsanız, LG televizyonlarda büyük bir eksiklik olduğunu o an fark edebilirsiniz.
LG'nin 4K televizyonları sadece kendi keyfi tanımına göre 4K sayılıyor. Standart olan göz testinden geçirildiğinde LG TV'lerin aslında 2.8K olduğu ortaya çıktı. Bu da yılın başından beri bir çok müşterinin endişelenmesine sebep olmuştu.
Alt-pikseller
Aslında tüm bu sorun LG TV'lerde alt-piksel denen teknolojinin kullanılıyor olmasından ortaya çıkıyor. Diğer bir çok 4K televizyon RGB alt-piksellerine sahipken, LG TV'ler RGBW sistemi ile çalışıyor. Kısaltmadaki 'W' white, yani beyaz anlamına geliyor. Sıradan LCD'ler arka ışık teknolojisini kullanırken, LG TV'lerin RGBW LED ekranları daha derin kontrast oranını daha fazla alt-piksellere borçlu.
Bu aslında kötü görüntü kalitesi anlamına gelmiyor, ama ne istediğinizi ve ne satın aldığınızı bilmeye hakkınız var. LG TV'ler alt-piksel yoğunluğu olarak 4K olsa da, standart çözünürlükleri aslında 2.8K çünkü her bir piksel için bir beyaz alt-piksel yer kaplıyor ve piksellerin belli oranda daha büyük olmasına sebep oluyor. Eğer daha derin ve parlak kontrast yelpazesine sahip olan bir televizyon istiyorsanız LG LED TV'ler tam istediğiniz kaliteyi sunuyor. Ama gerçek 4K kalitesini tecrübe etmek istiyorsanız farklı markaları gözden geçirseniz iyi olur.
Ali Ruhi Öztürk
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