LG 4K TV'ler Hala 2.8K Kalite Sunabiliyor

Bu firmanın televizyonlarını "4K" diye alacaksanız, dikkat etmeniz gereken bir detay var!

LG 4K TV'ler Hala 2.8K Kalite Sunabiliyor

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