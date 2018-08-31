LG 8K OLED TV'ye İlk Bakış

IFA 2018'de en çok dikkatimizi çeken şeylerden biri olan LG 8K OLED TV, geleceğin "çok büyük" TV ekranlarını önümüze getirdi!

LG 8K OLED TV'ye İlk Bakış

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Vestel Venus Z30, V6 ve E4 Tanıtıldı!
INFINITI, Prototype 10'u Tanıttı!
Xiaomi Mi Mix 3'ten Yeni Görüntü!
Yeni iPhone'lar İçin Davetiyeler Gönderiliyor!
ZTE Axon 9 Pro, IFA 2018'de Tanıtıldı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir