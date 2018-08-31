LG 8K OLED TV'ye İlk Bakış
IFA 2018'de en çok dikkatimizi çeken şeylerden biri olan LG 8K OLED TV, geleceğin "çok büyük" TV ekranlarını önümüze getirdi!
IFA 2018'de gözümüzü ayırmakta zorlandığımız LG 8K OLED TV, belki de tüm şovun en göz alıcı cihazıydı. LG'nin 8K ekranı Samsung Q900R 8K QLED TV'nin aksine duvara gömülüydü ancak yine de müthiş görünüyordu.
7.680 x 4.320 çözünürlüklü ekran o kadar netti ki, ona hangi açıdan bakarsak bakalım resim kalitesinde herhangi bir bozulmaya rastlamadık. Demo sırasında gösterilen 2K, 4K ve 8K videolar, 8K'nın sadece çok büyük ekranlara özel olduğunu açıkça gösteriyordu. Yani 80 inç'in altındaki bir ekranda 8K çözünürlüğüne sahip olmanın çok fazla anlamı yok.
8K OLED TV ilk duyurulduğunda LG, onun için şunları söylemişti: "Teknolojik başarının doruk noktası ve görüntü teknolojisindeki bir sonraki evrimsel adım." Bugün IFA'da ekrana baktığımızda bu sözcüklerin aksini iddia etmemiz zor.
LG yeni TV'si için henüz bir çıkış tarihi ve fiyat vermiyor ancak gözlerinizi bayram ettirecek böyle bir TV için yüksek bir fiyat duymaya hazırlanın.
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