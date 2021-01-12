LG, Bir Süredir Dedikodusu Yapılan Yuvarlanabilir Ekranlı Cebini Gösterdi

LG'nin "yuvarlanabilir ekranlı" bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Ve şimdi Koreli dev, bu telefonu ilk kez gösterdi; resmi adını açıkladı.

LG'nin "yuvarlanabilir telefonu" tanıtıldı

LG'nin bir süredir "yuvarlanabilir ekranlı" bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı sır değil. Ve işte bu telefon, LG tarafından ilk kez, küçük bir tanıtım videosu ile resmi olarak gösterildi. Ayrıca telefonun resmi ismi de açıklandı.

CES 2021'de yapılan gösterimde, telefonun nasıl çalışacağı ortaya çıkmış oldu. Telefonun ekranı, cihaz yatay komumdayken yukarıya doğru büyüyebiliyor. Bu "yuvarlanma" özelliği, cihaz dikey konumda kullanıldığında da devreye girebiliyor.

lg

LG, telefonun adının LG Rollable olacağını açıklarken, daha fazla bir detay vermedi. Yani telefonun teknik özellikleri, ne zaman piyasada olacağı ya da fiyatının ne kadar olacağı hakkında henüz bir bilgimiz yok. Ama gelen sızıntılara bakılırsa, LG Rollable'ın başlangıç fiyatı yaklaşık 2.400 dolar seviyesinde olacak.

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