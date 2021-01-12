LG, Bir Süredir Dedikodusu Yapılan Yuvarlanabilir Ekranlı Cebini Gösterdi

LG'nin "yuvarlanabilir ekranlı" bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Ve şimdi Koreli dev, bu telefonu ilk kez gösterdi; resmi adını açıkladı.