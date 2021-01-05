Bugüne dek Karşımıza Çıkan, En Şaşırtıcı 6 Katlanabilir Telefon Konsepti

Katlanabilir telefonlar artık hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş durumda. Her ne kadar fiyatları halen yüksek olsa da, pek çok piyasa analisti, akıllı telefonların geleceğinin katlanabilir tasarımlarda olduğunu düşünüyor. Bugün piyasada satılan katlanabilir telefonların hepsi, tek bir menteşe ile sadece ikiye katlanıyor. Ama telefon devlerinin, katlanabilir telefonlar hakkında çok farklı fikirleri de var. Bu yazımızda, işte bu farklı fikirler ile geliştirilmiş olan, 6 ilginç katlanabilir telefon konseptini bir araya getirdik. Her ne kadar henüz bu konseptlerin gerçek olması konusunda ufukta ışık görünmese de, teknolojinin hızlı gelişi nedeniyle sürprizlere hazır olmakta da yarar var.
Oppo X Nendo
Oppo'nun tasarım firması Nando ile birlikte geliştirdiği Oppo X Nendo, bildiğimiz klasik katlanabilir telefon tasarımlarına hiç benzemiyor. Telefon 3 farklı "menteşeye" sahip ve bu menteşeler farklı katlanma şekillerine olanak sağlıyor. Telefonu isterseniz bir kapaklı telefon gibi açıp kapatabilir, isterseniz üstteki iki bölümü "kırarak" ortala boyda bir ekranda çalışabilirsiniz. Oppo X Nendo tamamen kapalıyken, küçük bir ekrandan bildirimleri takip edebilirsiniz.
Oppo X Nendo, şu an için pek de piyasaya sürülebilecek bir telefon gibi görünmüyor. Ama bir kaç yıl içerisinde teknolojinin nasıl gelişeceğini de şimdiden kestirmek pek kolay değil.
Xiaomi Katlanabilir Telefon
Xiaomi'nin bu konsept telefonu bir süredir internette dolanıyor. İki menteşe sayesinde telefon üçe katlanabiliyor. Her iki menteşe de açıkken, elimizde bir tablet buluyoruz. Telefon iki tarafından dışa doğru katlandığında ise, tamamen ekrandan oluşan bir telefon karşımıza çıkıyor.
Xiaomi'nin ortak kurucusu olan Lin Bin, bir süre öne sosyal medya hesabından "çift katlanabilen bir telefon geliyor" mesajını yayınlamış ve telefonun gerçekten üretileceği konusunda heyecan yaratmıştı. Ancak ardından gelen "bu fikri beğendiyseniz, seri üretimini yapmayı düşünebiliriz" sözleri, telefonun henüz gerçeğe dönüşmekten uzak olduğunu anlamamızı sağlamıştı. Kısacası bu "çift katlanan" telefon konsepti de henüz yolun başında gibi görünüyor.
Oppo X 2021
Oppo'dan bir sıra dışı konsept daha: Oppo X 2021. Bu telefona aslında katlanabilir değil, "yuvarlanabilir" ya da "kaydırılabilir" telefon denebilir. Kapalı hali ile günümüzün akıllı telefonlarını andıran Oppo X 2021'in ekran büyüklüğü, 6.7 inç ile 7.4 inç arasında değişiyor. Bu da, ekranın telefonun sol kısmında rulo olarak yuvarlanabilen kısmı sayesinde oluyor. Kasanın sol kısmını sola doğru çektikçe, içeride kalan bu "rulo ekran" açılıyor ve ekran maksimum 7.4 inç büyüklüğüne kadar ulaşabiliyor.
Her ne kadar konseptin adında 2021 ibaresi bulunsa da, Oppo'nun bu telefonu 2021 yılında piyasaya sürmesi büyük bir sürpriz olacaktır.
TCL Yuvarlanabilir Telefon
TCL'nin sergilediği bu konsept telefon, aslında Oppo X 2021'e çok benziyor. Ekran büyüklüğü, telefonun kapalı halinde 6.75 inç, açık halinde ise 7.8 inç. Bu boyutlar, Oppo'nun konsept telefonuna göre daha etkileyici görünüyor. "Yuvarlanabilir "ekranın yapısı, Oppo X 2021 ile neredeyse aynı.
TCL'nin bu konsept telefonu da, henüz piyasaya çıkmaya hazır gibi görünmüyor. 2021 yılı içerisinde piyasada olmasını da beklemiyoruz.
Energizer Power Max 8100S
Aslen bir pil üreticisi olan Energizer, daha önce 18.000mAh batarya kapasiteli Power Max P18K Pop'u duyurmuş, ancak hiç bir zaman piyasaya sürmemişti. Yine de bu telefonun iptal edilmesi, pil devini telefon sahnesinden uzaklaştırmadı. Aksine, Energizer bu kez bir katlanabilir telefon konsepti ile karşımıza çıktı.
Power Max 8100S, ilk kez 2019 yılında, MWC 2019'da sergilendi. Katlanma sistemi dönemi için oldukça iyi görünüyordu ama bugün için sıradan olduğu söylenebilir. İkiye katlanabilen telefon, iç kısımda büyük bir ekrana, dışta ise standart bir ekrana sahipti
Bu telefonu sıra dışı yapan ise, içerisinde bulunacağı söylenen 10.000mAh'lık devasa bataryasıydı.
Bugün piyasada, batarya kapasitesi hariç benzer modeller bulmak mümkün. Ancak Energizer'ın bu telefonu piyasaya sürmesini çok da beklemeyin; Power Max 8100S hakkında 2019 yılından beri tek bir açıklama ya da bilgi kırıntısı gelmiş değil.
TLC Z Telefon
TLC'nin diğer bir katlanabilir telefon konsepti... Bu telefonu farklı kılan, Z şeklinde katlanabilmesi. Dahası, bu konsept, pek çok piyasa uzmanı tarafından gerçek olmaya en yakın model olarak gösteriliyor.
İki menteşenin farklı yönlere doğru çalışmasını temel alan bu bu konsept telefon, açık haliyle gerçek bir tableti andırıyor.
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