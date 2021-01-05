Bugüne dek Karşımıza Çıkan, En Şaşırtıcı 6 Katlanabilir Telefon Konsepti

Dev telefon üreticilerinin geliştirdiği, henüz konsept aşamasında olsalar da heyecan yaratmayı başaran, sıra dışı 6 katlanabilir telefon konseptini bir araya getirdik.