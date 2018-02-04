LG, Bootloop Davasında Uzlaşmaya Gidiyor!

LG, cep telefonlarındaki sürekli yeniden başlama sorunu konusunda açılan toplu davaya katılanlarla para ödeyecek!

LG, Bootloop davasında uzlaşmaya gidiyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Sony, İki Senelik Güncellemeler Sunabilir
Sophos Intercept X'e "Derin Öğrenme" Güncellemesi
iPhone X Satışları, İki Tarafı Keskin Bıçak
Henüz Duyurulmayan Galaxy'lerin Adları Sızdı!
Cosa, Yeni Nesil Ürününü Duyurdu

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir