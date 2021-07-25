LG Buhar Özellikli Çamaşır Makineleri ile Ekstra Hijyen, Ekstra Özen

Alerjenleri % 99,9'a varan oranla yok etmesiyle öne çıkan LG Buhar özellikli çamaşır makineleri, en kirli çamaşırları bile hassas bir şekilde temizlerken ekstra hijyen sağlıyor. Böylelikle yaz aylarının vazgeçilmezi hassas kıyafetler özenle korunuyor, ilk günkü gibi yeni kalıyor.