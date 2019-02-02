LG Cephesinde İşler İyi Gidiyor!
LG'nin 2018 gelir raporu oldukça iyi görünse de, konu telefonlar olduğunda aynı şeyi söylemek pek mümkün değil!
- Levent Öztürk
Bu hafta pek çok firma 2018'in son çeyreği için finansal raporlarını yayınladı ve LG de bu firmaların arasında yer alıyor. LG, 2018'in tamamı için yayınladığı raporda yıl bazında tüm yıl kârı olarak %10'luk bir büyümeye sahip; yaklaşık olarak 2.4 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Firmanın geliri ise arka arkaya ikinci yılda 600 trilyon won noktasını geçerek 61.3 trilyon won'a (54.4 milyar dolar) ulaşmış durumda.
Özellikle dördüncü çeyreğe bakıldığında ise LG, mobil bölümünün performansının %7 düştüğünü söylüyor. Gerçekten de firmanın en zayıf noktası olarak görülen akıllı telefonlar, bir önceki çeyreğe göre %16'lık düşüş göstererek 7.08 milyar dolara ulaştı. 2018 yılının tamamı için ise LG Mobile Communications Company (Mobil İletişim Firması) işletme kaybını 700.65 milyon dolara yükseltti. LG, 2019 yılı için 5G ürünleri ve farklı form faktörleri ile bu durumu değiştirmeyi planlıyor.
Koreli devin diğer bölümlerine bakıldığında ise: En fazla işletme kârının LG Home Appliance & Air Solution Company'de, görülürken, LG Home Entertainment Company de rekor bir şekilde 1.35 milyar dolar işletme geliri bildirdi...
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