LG Expomed'de Tıbbi Görüntüleme Cihazlarını Tanıtıyor

LG Türkiye, cerrahi ve klinik inceleme monitörlerinden, dijital X-ray dedektörüne kadar sağlık sektörü çalışanlarının teşhis süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı en yeni medikal ürünlerini, Avrasya'nın lider medikal fuarı Expomed 2022 ziyaretçilerine tanıtıyor.