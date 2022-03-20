LG Expomed'de Tıbbi Görüntüleme Cihazlarını Tanıtıyor

Medikal cihaz, ekipman ve teknolojilerin sergilendiği, medikal trendlerin ve bilimsel etkinliklerin takip edildiği Avrasya'nın lider ve vazgeçilmez fuarı Expomed, 17 – 19 Mart 2022 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar Merkezi'nde sağlık sektörü profesyonellerini ağırlıyor. LG Electronics (LG), 3. Salon, 335D numaralı standında sağlık sektörüne sunduğu ve sağlık görevlilerinin tanı ve teşhis koymalarını kolaylaştıracak medikal ürünlerini sergiliyor.
Son Teknolojiye Sahip Görüntüleme Monitörleri LG Standında
Ülkemizde ve dünyada sağlık sisteminin önde gelen kuruluşları tarafından da tercih edilen LG'nin tıbbi görüntüleme cihazları, özellikle görüntü kalitesi ve radyoloji için en önemli özelliklerden biri olan gri renk keskinliği ile radyolog ve doktorların en büyük yardımcısı konumunda. LG monitörleri öne çıkaran bir diğer önemli özellik ise, monitörlerin 6 MP olarak 2 ekran halinde kullanılabiliyor olması. Sağlık sektöründe genellikle 5 MP'lik iki ayrı monitör yan yana kullanılırken LG'nin yeni ürünleri doktoralara tek monitörden iki görüntüyü inceleme, karşılaştırma imkanı sağlıyor. Mamografi ve radyoloji incelemeleri için kullanılan monitörler, 8 MP'lik görüntü kalitesi ile standartları yukarıya taşıyor, sağlık çalışanlarına en net görüntüyü, dolayısıyla kolay teşhis imkanını sunuyor.
Klinik İnceleme Monitörleri
Klinik inceleme monitörlerinin temel amacı çapraz kontrol ve analiz yapılmasına yardımcı olmaktır. Farklı monitörler, kalite, renk ifadesi ve kontrastlarındaki farklılıklar nedeniyle, aynı analizin farklı sonuçlandırarak sağlıklı bir tanı konulmasının önüne geçebiliyor. 35 yılı aşkın bir süredir küresel ekran alanındaki liderliğiyle, ileri teknolojiye sahip yüksek çözünürlüklü tanı monitörleri sunan LG, sağlık profesyonellerinin kontrol ve analizlerinde yardımcı oluyor.
8 MP'lik ekranı, %99 sRGB oranı ile, son derece doğru renk üreten ve ince detayları görüntüleyen LG Klinik İnceleme Monitörleri, IPS paneli ile geniş görüş açısı sunuyor. Parlaklığı stabil hale getirerek net bir görüntü sunan monitörler, verilerin daha kolay izlenmesi ve yönetimini sağlamanın yanı sıra, ince yapısıyla çoklu monitör kurulumuna imkan veriyor. LG Klinik Monitörleri ayrıca, Light Box moduyla analog görüntüler için de uygunluk sağlıyor.
LG Klinik Monitörlerin göz yorgunluğunu azaltması ve ergonomik tasarımı ile konfor sağlaması kullanıcı dostu özellikleri arasında yer alıyor.
Cerrahi Monitörler
Hastalar, alternatifler arasında invaziv laparoskopik cerrahiyi daha az tercih ediyorlar. Bu tür ameliyatlarda, yüksek kaliteli monitörler tarafından desteklenen doğru ve net görüntülere ihtiyaç duyuluyor. LG yüksek çözünürlüklü cerrahi monitörleri ile tam da bu ihtiyaca yanıt veriyor.
Net tıbbi görüntüler sunan LG Cerrahi Monitörler, 178 derece görüntüleme açısı ve minimum renk değişimi sunuyor. %115 sRGB, renk kalibrasyonu ve DICOM 14 ile artırılmış görüntüleme ve derinlik sağlayan monitörler, esnek operasyon moduna sahip olmasının yanı sıra, aynı anda birden fazla sinyal alabiliyor, kesintisiz görüntü sağlıyor ve kablosu 70 metreye kadar uzayabiliyor. LG cerrahi monitörler ayrıca, toz tutmadıkları gibi su da geçirmiyor.
Teşhis Monitörleri
Tanı için mamografi, CR, CT, MRI, endoskopi, PET ve 3D-CT gibi çeşitli tıbbi görüntüler kullanılıyor. Ancak yeterince verim vermeyen monitörlerden elde edilen belirsiz görüntüler tanıyı zorlaştırıyor ve zamanın boşa gitmesine neden oluyor. Kesin teşhisler için gereken yüksek kalitede doğru ve net görüntüler LG Teşhis Monitörleri ile sağlanıyor.
Her tanı yöntemi için uygun olan LG Teşhis Monitörleri, gerçekçi renk üretimi, detay görüntüleme, odaklanmış görüntü sunma, istenen görüntüyü mükemmel bir şekilde genişletmesi, geniş görüntüleme açısı ve birden fazla monitörün rahatlıkla kullanılabilmesiyle, sağlık profesyonellerinin aradığı çözümü sunuyor.
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