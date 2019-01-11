LG, G5 ve V20 Desteğini Kesiyor!
Görünüşe göre LG, bir zamanların amirali G5 ve V20 akıllı telefonlarına desteği kesiyor. Peki, LG G6 ve V20 sahipleri ne yapacak?
Evet, bir zamanların amiralleri ömürlerini tamamlıyor, yerlerine yenileri geliyor. Her ne kadar LG G5 ve LG V20 modelleri hala teknik altyapıları ile taş gibi cihazlar olsalar da, güncelleme adına artık ömürlerini tamamladılar. 2016 yılında çıkan her iki telefon da, LG'nin gelecek güncelleme listesinde yer alamadı.
LG, mobil güvenlik güncellemelerini alacak yeni modelleri paylaştı. Buna göre G serisinde G6 ve G7'ye V serisinden de V30 ile V35 modellerine yer veren LG, Q serisinden de Q6 ile Q8 modellerini listeye dahil etti. Ancak bunlar arasında ne LG G5 ne de LG V20 bulunuyor.
LG G5 de LG V20 de son olarak işletim sistemi güncellemesi olarak Android 8.0 Oreo'yu almışlardı.
Ercan Uğurlu
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