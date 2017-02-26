LG G6 Özellikleri ve Fazlası: Ön İnceleme!
LG'nin yeni amiral gemisi telefonu G6'yı kısa bir süre için de olsa elimize alıp deneme şansı bulduk. İşte ilk izlenimlerimiz...
MWC 2017'nin ilk amiral gemisi telefonu, beklendiği gibi LG'den geldi. LG, henüz tanıttığı G6 ile eskiye bir perde çekerek, modüler tasarımı ve değiştirilebilir pili tarihe gömdü. Biz de, MWC 2017'de telefonu elimize alıp deneme fırsatı bulduk. İlk değerlendirmemizi, bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.,
G2 ve G3 ile önemli başarılara imzasını atan Koreli dev, daha sonra piyasaya sürdüğü G4 ve G5'ten beklediğini alamamıştı. G4 deri bir arka kapağa sahipti ancak bu kapaklar, beklenen ilgiyi görmedi. G5 ile birlikte hayatımıza giren modüler telefon anlayışı da, aynı şekilde bekleneni veremedi.
Ekran
G6 ise, tüm bunları bir kenara iterek, daha geleneksel bir telefon anlayışını karşımıza çıkartıyor. Ancak bu durum, telefonun bazı yenilikler getirmediği anlamını da taşımıyor. Öncelikle 5.7 inç'lik ekranın, sıra dışı bir çözünürlüğe (ve orana) sahip olduğunu belirtmek lazım. 1.440 x 2.880 piksellik çözünürlük, standardın aksine, daha geniş bir görüntü anlamını taşıyor. 564ppi piksel yoğunluğu sunan ekranda, OLED yerine IPS LCD teknolojisi tercih edilmiş. Dolby Vision/HDR10 uyumlu olan ekranda, "Her zaman açık" özelliği de yerini koruyor.
İlk bakışta ekranın boyutları, etkileyici bir görünüm anlamına geliyor; orası kesin. Daha geniş bir ekran, daha fazla görüntü alanı ile eş değer. Bu da, telefonun arayüzünü çok daha etkileyici bir hale getiriyor. Ancak bu ekran oranının muhtemel bazı dezavantajları da var. Örneğin bir YouTube videosu izlerken, videonun ekranı tamamen kaplamadığını göreceksiniz. Benzer şekilde uygulamalarda da, sorun çıkması muhtemel. Ancak LG, ölçeklendirme sayesinde kullanıcıların önemli bir sorun yaşamayacağını söylüyor. Denediğimiz birkaç uygulamada, açıkçası biz de pek bir sorun görmedik. Ancak sınırsız uygulama dünyası içerisinde, G6'nın ekranının neler yapabileceğini, ancak ayrıntılı testlerimiz sonrasında söyleyebileceğiz.
Her şeye rağmen, ekranın son derece etkileyici bir görüntü sunduğunu söylemek gerek. Tabii ki OLED gibi keskin siyahlar ya da çok yüksek bir kontrast oranı söz konusu değil. Ama boyutları ve renk kalitesi ile, hiç de aşağı kalmıyor.
Tasarım
Telefonun tasarımı, sadece ama oldukça da etkileyici. Bunda, hiç kuşkusuz ekran kasa oranının rolü büyük. Ön yüze baktığınızda, çok büyük bir kısmının ekrandan oluştuğunu fark edeceksiniz. Öyle ki, alt ve üst şeritler bile beklenenden daha ince. Özellikle bir iPhone 7 Plus kullanıcısıysanız, LG G6'yı gördüğünüzde çok şaşıracağınız kesin.
Metal kenarlar, elde premium bir his yaratmak için yeterli. Aynı şekilde, arka yüzde kullanılan cam da benzer bir his yaratıyor. İlginç olan, LG'nin arka yüzdeki camda Gorilla Glass 5 kullanırken, ekranda Gorilla Glass 3'ü tercih etmiş olması.
Telefonun alt kısmında, hoparlör, mikrofon ve USB-C portuna yer verilmiş. Üst kısımda ise, bizleri bir sürpriz bekliyor: 3.5mm kulaklık girişi. Pek çok üretici kulaklık girişini kaldırmayı seçerken, LG'nin bu girişi koruması oldukça güzel bir durum.
Sol kenarda ses ayarları yer alırken, sağ kısımda kart girişine yer verilmiş. Yani LG G6'da, microSD bellek kartı kullanmanız mümkün.
Arka kısımda ise, çift kamera ve aynı zamanda güç tuşu olarak da görev yapan parmak izi okuyucu bulunuyor.
Genel olarak bakıldığında, G6 oldukça sade bir tasarıma sahip. Ancak kullanılan malzemenin kalite ve uyumu, telefonu elinize aldığınız an üst düzey bir telefon kullandığınızı hissettiriyor.
Kamera
LG G6, çift kamera trendini de devam ettiriyor. Ancak bu kez arkadaki iki kamera da 13 megapiksel çözünürlükle geliyor. Lazer oto-fokus ve LED flaş, kameranın kalitesini artırmayı amaçlıyor. Ön kısımdaki kamera ise, 5 megapiksel çözünürlüğe sahip.
13 megapiksellik çözünürlüğü bir kenara bırakırsak, G6'nın, kamera konusunda G5'den çok daha fazlasını sunduğunu söyleyemeyiz. Ama bunun kötü bir şey olmadığı da açık; G5, fotoğraf kalitesi ile zaten beğenimizi kazanmayı başarmıştı. Yaptığımız deneme çekimlerinde, fotoğrafların kaliteli göründüklerini söyleyebiliriz. Ancak bunu söylerken, telefonun ekranı ile kısıtlı kaldığımızı da hatırlatalım. Telefon test merkezimize ulaştığında, fotoğraf kalitesi hakkında çok daha ayrıntılı bilgileri sizlerle paylaşacağız.
Performans
Gelelim performans kısmına... Şaşırtıcı biçimde LG, yeni amiral gemisinde Qualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisine yer vermiş. Başka bir deyişle, G6'da Snapdragon 835 bekleyenler için önemli bir hayal kırıklığı söz konusu. Snapdragon 821 her ne kadar iyi bir işlemci de olsa, yeni bir amiral gemisinde en son modeli görmeyi beklemek, çok da garip bir durum olmasa gerek.
4GB RAM ile gelen LG G6, genel kullanımda tabii ki iyi bir performans sunuyor. Yenilenen arayüzde herhangi bir takılma ya da yavaşlama söz konusu değil. Uygulamalarda da, Snapdragon 821 ve 4GB RAM kombinasyonunun şimdilik yeterli olduğu kesin. Ancak Samsung'un S8'de Snapdragon 835 kullanacak olması, G6'nın yarışa bir adım geride başlayacağı anlamına geliyor.
Son olarak, G6'nın suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu da söyleyelim.
Batarya
LG G6, değiştirilebilir pili de tarihe gömmüş durumda. G5'te yer alan 2.800 mAh'lık değiştirilebilir pil, G6'da yerini 3.330mAh'lık sabit pile bırakmış. Harici pillerin iyiden iyiye yaygınlaştığı günümüzde değiştirilebilir pillerin ne kadar önemli olduğu tartışılabilir ancak halen bunun meraklıları olduğu bir gerçek. Yine de LG'nin kapasiteyi 3.300mAh'a çıkartması güzel bir gelişme.
Telefonun ABD'de satılacak modellerinde kablosuz şarj bulunacak. Ancak bize gelecek olan modellerde bu özellik ne yazık ki bulunmuyor. Yine de, Quick Charge 3.0'ın telefondaki yerini alması, güzel bir gelişme olarak kabul edilebilir.
İlk kararımız...
Kısacası G6, çok büyük yenilikler sunmasa da, oldukça iyi bir telefon gibi görünüyor. Özellikle ekranının son derece başarılı olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Nispeten eski bir işlemci olan Snapdragon 821 her ne kadar G6 için dezavantaj gibi görünse de, maliyeti de düşürdüğü bir gerçek. Eğer LG, G6 için doğru bir fiyat politikası benimserse, telefonun piyasada şansı olmaması için hiç bir neden yok. Ancak fiyatlandırma konusunda Samsung gibi rakiplerini takip ederse, işlerin karışacağı kesin...
Okuyucu YorumlarıToplam 5 Yorum Giriş Yapın
son baharda çıkan 6gb ramli sn821 li cihazlar varken bunu almak cazip değil.
samsung piyasayı gene süpürcek..
birileri şu lg ye tasarım dersi vermeli böyle bir tasarıma asla para vermem
Bu sene 2017 damgasını vuracak telefon ıphone 8 olcak.Samsugun fanboyu olmama regmen s8 ın fızıksel tusun kaldırılması ana ekran tusunun kaldrılmasını hıc sevmedım.
7aydır mi 5S plus kullanıyorum. 128 GB hafıza 6 GB ram. Şimdi G6 almak için sebep gösterin