LG G6 Özellikleri ve Fazlası: Ön İnceleme!

LG'nin yeni amiral gemisi telefonu G6'yı kısa bir süre için de olsa elimize alıp deneme şansı bulduk. İşte ilk izlenimlerimiz...

LG G6 Özellikleri ve Fazlası: Ön İnceleme!

Okuyucu Yorumları

Toplam 5 Yorum

son baharda çıkan 6gb ramli sn821 li cihazlar varken bunu almak cazip değil.

samsung piyasayı gene süpürcek..

birileri şu lg ye tasarım dersi vermeli böyle bir tasarıma asla para vermem

Bu sene 2017 damgasını vuracak telefon ıphone 8 olcak.Samsugun fanboyu olmama regmen s8 ın fızıksel tusun kaldırılması ana ekran tusunun kaldrılmasını hıc sevmedım.

7aydır mi 5S plus kullanıyorum. 128 GB hafıza 6 GB ram. Şimdi G6 almak için sebep gösterin

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