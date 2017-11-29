LG G7, Galaxy S9'dan Önce Gelemeye Hazırlanıyor!

Yeni iddiaya göre LG, bir sonraki amiral gemisini Samsung'tan önce çıkarmak için kolları erken sıvadı!

LG G7, Galaxy S9'dan Önce, Ocak'ta Gelebilir!

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