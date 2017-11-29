LG G7, Galaxy S9'dan Önce Gelemeye Hazırlanıyor!
Yeni iddiaya göre LG, bir sonraki amiral gemisini Samsung'tan önce çıkarmak için kolları erken sıvadı!
LG G6 ile Şubat ayında tanışmıştık, bu yüzden LG G7'yi görmemize sadece birkaç ay kaldığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bir siteye göre LG G7 beklediğimizden de erken bir tarihte tanıtılacak.
Business Korea'nin iddiasına göre LG, yeni telefonunu Ocak'ta tanıtmayı "düşünüyor". Bunun nedeni, firmanın LG G6'yı erken tanıtarak Samsung Galaxy S8 gibi rakipler karşısında avantaj sağlamış olması. Samsung'un Galaxy S9'u her zamankinden daha önce tanıtacağına dair dedikodular ortada dolaştığından LG'nin geçen seneye kıyasla biraz daha çabuk davranması gerekiyor. Bununla birlikte Business Korea'nin bu bilgiyi nereden aldığını bilmiyoruz ve şimdilik temkinli olmakta bizce fayda var. LG G7 hakkında henüz çok az şey öğrendik ve bu durum, dedikodulara dikkatle yaklaşmamız gerektiğini gösteren bir başka nokta.
Dedikodular doğru çıkarsa ve LG G7 gerçekten Ocak'ta gelirse tanıtılacağı yer, 9 - 12 Ocak arasında yapılan CES 2018 olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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