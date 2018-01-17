LG G7 Sıfırdan Tekrar mı Tasarlanacak?

Yeniden tasarlanacağı iddia edilen LG G7, MWC 2018'e de yetişemeyebilir!

LG G7 Sıfırdan Tekrar mı Tasarlanacak?

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