LG G8 ToF Sensörü İle Gelebilir
LG, bir sonraki amiral gemisi LG G8 ThinQ için yeni bir güvenlik teknolojisini devreye sokabilir
- Doğan Kürşat Aktaş
LG, Barcelona'da gerçekleşecek olan MWC 2019 için yeni amiral gemisi modelini 24 Şubat tarihinde düzenlemeyi planladığı tanıtım etkinliğinde tanıtacak. LG G8 ThinQ ismi ile tanıtılacak olan amiral gemisi modeli için hazırlıklar devam ederken cihaz hakkında heyecan verici detaylar ortaya çıkıyor.
LG, yaptığı duyuruda yeni amiral gemisi modelinin LG G8 ThinQ olacağını doğrularken, telefonun ön kamerasının ToF (Time of Flight) kamera teknolojisi ile donatılacağını açııkladı. Sensör, Infineon Technologies ile ortak olarak geliştirilecek ve REAL3 görüntü sensörü ToF deneyimine güç verecek.
ToF kameraları, cihazdan yansıtılan kızılötesi ışınlarının kameraya tekrar ulaşma süresini hesaplayarak cihazın derinlik ve uzaklık verilerini almasını sağlıyor. Bu teknoloji size tanıdık gelebilir zira Apple'ın iPhone X serisi ile birlikte tanıttığı Face ID teknolojisi de aynı prensipten faydalanarak yüz tarama işlevini yerine getiriyor. ToF teknolojsi de bu şekilde LG G8 ThinQ'in yüz tanıma işlevine sahip olmasını sağlayabileceği gibi özçekimlerde bokeh efektini yaratmakta da kullanılabilir.
Biyometrik güvenlik açısından çoğu şirketin ekran içi parmak izi okuyucu çözümüne yöneldiği bugünlerde LG'nin yüz tanıma teknolojisine yönelmesi dikkat çekici. LG, özellikle Android akıllı telefonlar arasında henüz yaygınlık kazanmamış bu teknolojiyi LG G8 ThinQ modelinde öne çıkan bir özellik olarak kullanmak istiyor olabilir. Teknolojinin nasıl çalıştığı ve LG G8 ThinQ modelinin başka hangi teknolojilerle donatılacağı ile ilgili diğer ayrıntılar ise Şubat ayının sonunda yapılacak olan MWC 2019 etkinliğinde belli olacak.
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