LG G8'in Hoparlörü Çok Farklı Olabilir

Yeni bir iddaya göre LG, bazı TV'lerinde kullandığı ses teknolojisini amiral gemisi telefonuna taşıyacak!

LG G8'in Hoparlörü Çok Farklı Olabilir

LG, CES 2018'de Soung on Display adlı yeni bir teknoloji tanıtmıştı. Bu teknoloji, adından da anlaşılacağı üzere Crystal Sound OLED TV'lerin titreşimler yoluyla ekran üzerinden ses çıkarmasını sağlıyordu.

Güvenilir sızıntı kaynaklarından OnLeaks, kendi bağlantılarına dayanrak LG G8'de bu teknolojiye yer verileceğini söyledi. Teknolojinin telefonda nasıl çalışacağına dair bilgi verilmese de, muhtemelen televizyonlarda olduğu gibi çalışacak. Yani hoparlör işlevi ekrana dahil edilecek veya hoparlör, ekranın hemen arkasında bulunacak. Tüm bunlar, LG G8'nin üzerinde bir hoparlör ızgarasının olmayacağı anlamına geliyor olabilir.

LG G7 ThinQ ile gelen Boombox işlevi, telefonu bir ses odasına çeviriyordu ve yüksek seviyede bas sunuyordu. Bu yeni işlevle birlikte LG, mevcut işlevi geliştirmiş olacak.

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