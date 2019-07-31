LG ikinci çeyrek finansal raporunu yayımladı
LG, telefon satışlarının düşmeye devam ettiğini gösteren 2019 yılı ikinci çeyreği için finansal raporunu yayımladı...
- Levent Öztürk
LG, 30 Haziran 2019 tarihi ile biten üç ayı içeren 2019 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve firmanın satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.1 artarak 15,63 trilyon won'a, ya da yaklaşık olarak 13,4 milyar dolara ulaşmış durumda. Buna karşın firmanın kârı %15,1 azalarak 652 milyar wona (559,4 milyon dolar) indi.
LG için en büyük pozitif, 6.1 trilyon wonluk (5,23 milyar dolar) rekor satış yaparak bir önceki yıla göre %16,1 artan beyaz eşya bölümü gözüküyor. Ayrıca Nisan-Haziran aralığı için kâr da reko kırarak 17,5 milyar wona (615 milyon $) ulaştı ve bu alanda en büyük destek klimalar gibi cihazlar için artan talep gözüküyor.
LG Araç Parçaları Çözümleri Firması da benzer şekilde pozitif sonuçlar sunarak bir önceki yıla göre %63 artış ile 1,42 trilyon won (1,22 milyar dolar) gelir duyurdu. Bölüm, yeni projelerin üretiminin başlaması sebebiyle 55,8 milyar wonluk (47,8 milyon dolar) işletme zararı bildirse de LG, önümüzdeki çeyreklerde masrafları azaltmayı bekliyor.
LG İşletme Çözümleri Firması da bir önceki yıla göre %14,8 ve bir önceki çeyreğe göre %8 artış ile 675,5 milyar won (579,29 milyon dolar) gelir bildirerek büyüme kaydetti. Ayrıca işletme geliri de yıl bazında %49 artarak 58,1 milyar wona (49,82 milyon dolar) ulaştı ve LG bu pozitif sonucun OLED ekranlar için artan talebe ve masraf azaltımına bağlı olduğunu söylüyor.
Negatif tarafta ise LG'nin mobil bölümü gerilemeye devam ediyor ve LG G8 ThinQ gibi ürünler durumu çevirmek için yeterli görünmüyor. Firma, bir önceki yıla göre gelirde %21,3 azalma bildirerek 1,61 trilyon wona (1,38 milyar dolar) noktasına geriledi. Bunun için temel sebepler ise azalan talep ve Çinli firmaların agresif fiyatlandırması olarak belirtilmekte. Ayrıca firma, daha yüksek pazarlama yatırımı ve üretimin Vietnam'a taşınması kaynaklı 313 milyar won (268,4 milyon dolar) işletme zararı bildirdi. LG, 5G için talebin önümüzdeki çeyreklerde daha iyi bir sonuç yaratmasını bekliyor.
Son olarak LG Ev Eğlence Firması da gelirinde %4,5'lik düşüş yaşayarak 3,67 trilyon wona (3,15 milyar dolar) geriledi ve firma, geçtiğimiz yıl futbol Dünya Kupası gibi olayların bu dönem içerisinde daha fazla satışa yardımcı olduğunu belirtiyor. İşletme geliri 205,6 milyar wona (176,3 milyon dolar) ulaştı ve her ne kadar bu miktar bir önceki çeyreğe göre düşük olsa da, LG önümüzdeki çeyrekte daha güçlü bir performans bekliyor...
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