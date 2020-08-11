LG'den InstaView Buzdolabı Kazandıran Gizemli Yarışma

LG Electronics (LG), eğlenceli yarışmalarına devam ediyor. LG, 10 Ağustos– 6 Eylül tarihleri arasında düzenlediği yarışmayla bir katılımcıyı LG InstaView Buzdolabı, 9 katılımcıyı ise LG PK3 Bluetooh hoparlör sahibi yapıyor. LG'nin "gizemli sesleri tahmin et" yarışmasına katılmak isteyenlerin 10 Ağustos– 6 Eylül tarihleri arasında www.lg.com/tr adresine girerek, 3 etaplı yarışmayı tamamlaması gerekiyor.
Domates Sesi mi Elma Sesi mi?
Yarışma katılımcılarının her hafta yayına giren videoları dikkatle izlemeleri, videoda eğlenceli şekilde dinletilen sesleri nelerin çıkarttığını tahmin etmeleri gerekiyor. Örneğin bir yiyeceğin doğranırken çıkardığı sesi dinleyen yarışmacıların, bu sesi seçenekler arasından hangi sebze ya da meyvenin çıkardığını doğru olarak tahmin etmesi gerekiyor.
Büyük Ödül LG InstaView Buzdolabı
6 Eylül tarihine kadar haftalık olarak yayına girecek 3 etabı da geçenler arasından bir kişi LG InstaView kazanmak için çekilişe katılma hakkına sahip olacak. Her etabı tamamlayan 3'er kişi de LG PK3 Taşınabilir Bluetooth hoparlör sahibi olacak.
LG InstaView Buzdolapları Soğuk Hava Kaybını Önlüyor
LG IntaView Door-in-Door™ Pratik Kapılı Buzdolapları, geniş iç hacmi ile daha fazla yiyecek depolarken, "tık"lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisinde yer alan besinleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor.
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