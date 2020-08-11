LG'den InstaView Buzdolabı Kazandıran Gizemli Yarışma

LG, 10 Ağustos– 6 Eylül tarihleri arasında düzenlediği ASMR yarışmasıyla bir kişiyi yeni nesil buzdolabı LG InstaView, toplamda 9 kişiyi de LG PK3 Bluetooth hoparlör sahibi yapıyor. Katılımcıların tek yapmaları gereken ise, lg.com adresine girerek gizemli sesleri tahmin edip yarışmak.