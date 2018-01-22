LG, Katlanabilir Telefon Patenti Aldı

Esnek ekranlar, yakın gelecekte katlanabilir akıllı telefonların bir parçası olabilir!

LG, Katlanabilir Telefon Patenti Aldı

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