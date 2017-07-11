LG Q6, 18:9 Ekranı İle Gerçek Oluyor
LG'nin "G6 Mini" adıyla beklediğimiz yeni telefonu, LG Q6 adıyla gerçeğe dönüştü! İşte özellikleri...
LG, YouTube'da yeni telefonunun tanıtım filmini yayınladıktan kısa bir süre sonra, 'G6 mini' olarak anılan cihazın detaylarını resmi olarak açıkladı. Resmi adı LG Q6 olan orta menzilli telefonun fiyatı hala belli değil.
LG'nin Q6'ya ait en çok gurur duyduğu özellik cihazın 'FullVision' ekran teknolojisine sahip olması. Şimdiye dek sadece G6'te bulunan teknoloji, 5.5-inç ekran, 18:9 en/boy oranı, çerçevesiz tasarımı, 'Full HD+' çözünürlüğü (2,160 x 1080) ile dikkat çekiyor.
Q6, Q serisinin ilk telefonu olacak ve bu seri Q6+ ve Q6? ile devam edecek. Q6+ 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile daha güçlü bir donanım sunarken, Q6? 2GB RAM ve 16GB depolama alanı ile daha ince ve hesaplı bir donanım sunacak. Q6'nın kendisi ise bu iki telefonun ortasında bulunan bir model olacak. 3GB RAM ve 32GB depolama alınına sahip telefon, bu donanım farkları dışında ayrıca farklı renk seçeneklerine de sahip olacak.
Şeytan detayda saklı
Q6 telefonları parmak izi okuyucusu yerine LG'nin geliştirdiği yüz tanıma teknolojisi ile kilitlenebilecek.
Q serisi ayrıca Qualcomm'un giriş seviyesi Snapdragon 435 işlemcisine sahip olacak, bu da G6'in Snapdragon 821 işlemcisinden oldukça geride. Q serisi ayrıca çift-lens yerine klasik tek lensli 13MP kameraya sahip olacak. 3,000mAh pil ise G6'nın 3,300mAh piline kıyasla çok geride değil, ancak yine de yazılımın bu donanıma göre optimize edilmesini umuyoruz.
Fiyatları henüz açıklanmayan telefonların, orta menzilli cihazlar için biraz yüksek donanımlara sahip olması nedeniyle pahalı olacakları tahmin ediliyor.
LG'nin basın açıklamasına göre Q6 Ağustos'ta Asya'dan başlayarak, sırayla Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika'da piyasaya sürülecek.
Ali Ruhi Öztürk
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