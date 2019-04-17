LG Sarılabilir Telefonun İsim Haklarını Satın Aldı
LG'nin aldığı ticari isim hakları, firmanın "sarılabilir ekranlı" bir akıllı telefon geliştirme konusundaki ciddiyetini gözler önüne serdi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Kısa bir süre önce LG'nin şeffaf ve katlanabilir bir telefonunun patentini aldığını gördük ancak bu, görünüşe bakılırsa Güney Koreli devin üzerinde araştırma yaptığı tek tuhaf cihaz denemesi değil. Firmanın geçtiğimiz günlerde yaptığı ticari isim hakları başvuruları kapsamında sarılabilir ekranlı akıllı telefona dair olarak yalnızca bir değil, on farklı ticari marka lisansı başvurusu yaptı.
EUIPO'ya (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) sunulan ve LetsGoDigital tarafından tespit edilen başvurularda kullanılan cihaz isimleri şu şekilde: 'Roll', 'Bi-Roll', 'Dual Roll', 'Double Roll', 'E Roll', 'Signature R', 'R Screen', 'R Canvas', 'Roll Canvas' ve 'Rotolo.'
Sarılabilir telefonun hangi formda olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi verilmiyor, ancak isimlerin hepsi bir veya daha fazla telefondan bahsediyor, çünkü hepsi birden çok akıllı telefondan ve özellikle "birden fazla akıllı telefon için ekranlardan" bahsediyor. LetsGoDigital ise "Roll"un telefonun resmi adı olabileceğini ve diğer isimlerin çoğunun ekrana atıfta bulunduğunu tahmin ediyor.
Bu ticari marka başvurularının varlığı şaşırtıcı değil. LG haliahazırda bir sarılabilir TV ekranını ilk olarak satışa sunan firma durumunda ve firmanın bu alandaki deneyimlerini zor günler geçiren akıllı telefon departmanına yansıtarak akıllı telefon endüstrisinde ses getirme amacında olduğu bariz. Bunun yanında Tom's Guide ile olan görüşmesinde LG Electronics'in CTO'su, şirketin sarılabilir ekranlı telefonlar üzerinde çalışma yaptığını belirtti ancak bunun ne zaman olacağı konusunda net bir ifade kullanmadı.
Ancak bu gelişmeler üzerinde yorum yapmak için henüz erken olabilir, zira herhangi bir şirketin bu tür bir cihazı perakende satışa sunmasına en az birkaç yıl uzak olduğumuzu söylemek mümkün. Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi ilk nesil katlanabilir telefonlar dahi ancak günümüzde satışa sunulmaya başlandı. Ancak sarılabilir ekranlı telefonlar, akıllı telefonların şekil değiştirdiği bu macerada bükülebilir ekranın ardından bir sonraki adım olabilir.
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