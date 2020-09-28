LG, Uzaktan Eğitime Destek Amacıyla 100 Öğrenciye LG TV Hediye Ediyor

LG, maddi imkansızlık nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan 100 öğrenciye, LG TV hediye ediyor. Pandemi süresince sağlık ve eğitim alanında desteklerini sürdüren LG, ilk etapta Türkiye çapında belirlenen 100 aileye vereceği destekle, öğrencilerin uzaktan eğitime ulaşmalarını sağlayacak.

LG, 100 öğrenciye LG TV hediye ediyor

Koronavirüs salgını ile birlikte, uzaktan eğitim de hayatımızın vaz geçilmezleri arasındaki yerini aldı. Ama ne yazık ki, her öğrenci, uzaktan eğitime erişmek konusunda aynı rahatlığa sahip değil. Özellikle maddi açıdan sorun yaşayan aileler için, uzaktan eğitime erişmek pek kolay olmayabiliyor.

LG de, okulların online eğitim sistemine geçişiyle birlikte, maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle uzaktan eğitime erişmekte zorlanan 100 öğrenciye LG TV hediye ederek destek oluyor. Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle tüm Türkiye'yi kapsayan bir tarama ile belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanan TV'ler, öğrencilerin evlerine teslim edilerek eğitimden geri kalmamaları sağlanacak.

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