LG V30, DSLR'a Olan İhtiyacı Azaltacak
LG V30, kullandığı "sihirli" kamerasıyla DSLR'ları rafa kaldırtmak konusunda iddialı!
Akıllı telefonların kameralarının gelişmesiyle kompakt fotoğraf makinelerine olan ihtiyacımız tamamen ortadan kalktı. Hatta son zamanlarda Bokeh efektini kullanan bazı telefon modelleri, DSLR'ların alan derinlikli fotoğraflarına çok yakın sonuçlar üretmeye başladı. LG de yeni modeli V30'la bunu bir adım ileriye götürmek istiyor.
LG V30, çok yakında tanıtılacak. Bunun için Berlin'de düzenlenecek IFA 2017'deki LG basın toplantısını bekliyoruz. Ancak öncesinde de yeni telefonuyla ilgili bir basın açıklamasında bulunan LG, yeni amiralinde yer verdiği çift kamera kurulumunun, geleneksel DSLR'larda bulunan yenilikleri içerdiğini belirtmekten kaçınmadı. LG V30'da, şu ana kadar bir telefon için üretilmiş ilk f/1.6 diyafram açıklığına sahip bir kameraya verdiğini açıklayan LG, böylece yüzde 25 oranında daha fazla ışık elde edebilecek. Şirket ayrıca, diğer akıllı telefon kameralarında bulunan plastik lens yerine, Crystal Clear Lens kullandığını da ekledi. Bu değişiklikle, daha iyi bir renk doygunluğu yakalanabileceği iddia ediliyor.
LG Elektronik ve Mobil İletişim Başkanı Juno Cho, LG V30'un kullandığı yeni teknoloji üzerine, "LG, akıllı telefon fotoğrafçılığında rakipsiz bir mirasa sahip. Özellikle V30 modelindeki kamera konusundaki kararı, geleneksel DSLR'ların alanına girme noktasında önemli bir yeniliğe imza atıyor," diyerek, V30'un çok iddialı geldiğinin altını çiziyor. Elbette bunu hep birlikte göreceğiz. Telefonu önce Berlin'de görecek, ardından da test merkezimizde ağırlayacağız. Bakalım, LG V30 bu iddiasının altını doldurabilecek mi...
Ercan Uğurlu
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