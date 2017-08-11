LG V30, DSLR'a Olan İhtiyacı Azaltacak

LG V30, kullandığı "sihirli" kamerasıyla DSLR'ları rafa kaldırtmak konusunda iddialı!

LG V30, DSLR'a olan ihtiyacı azaltacak

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