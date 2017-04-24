LG V30, Galaxy S7 ve S8'in Yolundan Gidiyor!
Kavisli ekran üretimini arttırdığını rapor eden LG, bunun sonucunda sıradaki amiral gemisi V30'da radikal bir değişime imza atabilir!
Kavisli ekranlı telefonlar son dönemde popülarite kazanıyor gibi görünüyor. Özellikle her ne kadar derin kavisleri olmasa da, son dönemde tanıştığımız pek çok telefonun ekran hatlarının 2.5D adı verilen "kısmi kavisli" olduğunu görmüştük. Elbette kavisli telefonlara en yeni ve çarpıcı örnekse, Galaxy S8 olmuş durumda. Ancak LG de bu alana yatırım yapıyor ve bunun neticesinde gelecek yeni modeli V30'da da kavisli bir ekran bizleri karşılayabilir.
Samsung'un Koreli rakibi LG, kavisli OLED ekran üretimini arttırıyor. Şu anda Samsung Display, kavisli OLED ekranlar için ana tedarikçi konumunda; fakat LG de bu pastadan pay almak istiyor. Ürettiği kavisli ekranları diğer akıllı telefon üreticilerine satan LG Display, Xiaomi Mi Note 2'de bunu göstermişti. Şimdi benzer görünümü LG V30'da da bizlere sunabilir.
LG, V10'dan sonra V20 modelinde daha ince ve daha güzel bir tasarımla karşımıza çıkmış, 5.7 inç ekranıyla Samsung'un karşısında "Note" rakibi yaratmıştı. Öte yandan telefonların çift ekranlı kullanımı, alışkanlıkları değiştirmesi açısından da oldukça önemliydi. Şimdi bir de buna kavisli ekran eklerse, LG iyi bir hamle yapabilir.
Elbette bu senaryoda şirketin V30'da IPS LCD yerine OLED panel kullanması gerekecek. OLED panellerin, LCD'ye göre enerji tüketimi ve yüksek kontast avantajı getirmesi de bu seçimin yapılmasını kolaylaştırıyor. LG'den henüz bu konuya ilişkin bir açıklama yok; bekleyip göreceğiz...
Ercan Uğurlu
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