LG V30 Yanında Sürpriz Getirebilir!

Herkesin gözü LG V30'un üzerindeyken, LG "daha büyük" bir sürprizi de yeni amiral gemisinin yanında sahneye çıkartabilir!

LG V30 yalnız gelmeyecek!

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