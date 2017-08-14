LG V30 Yanında Sürpriz Getirebilir!
Herkesin gözü LG V30'un üzerindeyken, LG "daha büyük" bir sürprizi de yeni amiral gemisinin yanında sahneye çıkartabilir!
LG'nin yeni amiral gemisini açıklamasına sadece bir kaç hafta kala, yeni bir rapora göre LG V30'un daha gelişmiş bir sürümünün de açıklanacak. Genellikle güvenilir raporlar hazırlayan ETNews'e göre LG 31 Ağustos'ta gerçekleşecek olan IFA 2017'de V30 Plus'ı da açıklamayı planlıyor.
Bu telefon eğer gerçek olursa, V serisine ilk defa bir Plus telefon katılmış olacak, ayrıca LG'nin ürün yelpazesini de genişletecektir. Ancak ETNews, Plus sürümünün sadece Güney Kore'de piyasaya sürülebileceği konusunda da uyarıyor.
İddiaya göre V30 Plus'ın kardeşinden en belirgin farkı, 64GB yerine 128GB depolama alanına sahip olması. Ayrıca ses sistemi ve kablosuz karj teknolojilerinde de küçük farklılıklar olduğu söyleniyor.
İki telefon da aynı OLED teknolojisini kullanıyor, ancak V30 Plus'ın 6-inçten daha büyük olabileceği düşünülüyor. Kaynaklara göre V30 telefonlar markanın diğer modellerine göre oldukça ince ve zarif bir tasarıma sahipler.
LG V30 Plus'ın fiyatı da doğal olarak daha yüksek. 1 milyon Güney Kore Won'u ( yaklaşık 875$) fiyatına karşılık LG V30 800,000 Won (yaklaşık 700$) fiyata sahip olacak.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın