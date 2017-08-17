LG V30, Yeni Sızıntıda Her Açıdan Göründü!
LG'nin bir sonraki amiral gemisi, bu defaki sızıntıda her açıdan, net bir biçimde göründü!
31 Ağustos'ta tanıtılacak olan LG'nin bir sonraki amiral gemisi V30'dan sızıntılar son hız gelmeye devam ediyor. Ünlü sızıntı hesabı Evan Blass (@evleaks) tarafından paylaşılan çizimlerde V30'u farklı açılardan net biçimde görebiliyoruz.
LG V30'un 6 inç'lik OLED ekranla geleceğini daha önce öğrenmiş, UX 6.0+ arayüzüne LG sayesinde bakış fırsatı bulmuştuk. Yeni gelen çizimler ise önceki dedikodulara güç kazandırıyor. LG V30'un piyasadaki tüm telefon kameralarından daha yüksek bir diyaframa (f/1.6) sahip olacağını da LG sayesinde öğrenmiştik.
Sızan karede gördüğümüz V30'un son haliyse, parmak izi sensörü LG G6 ve V20'de olduğu gibi arkada bulunacak ve güç düğmesi olarak da kullanılacak. Yan tarafta ise sadece iki ses düğmesi yer alacak.
Ön yüze baktığımızda önceki LG'lerden çok, Samsung Galaxy S8'i andıran, derli toplu bir ekran görüyoruz. LG V30, 6 inç'lik OLED ekranı ve ince çerçevesiyle Samsung'un amiral gemisi Galaxy cihazlarıyla rekabet edebilir.
LG V30 hakkındaki tahminlerin ne kadarının doğru çıkacağı, telefonun 31 Ağustos'taki resmi tanıtımıyla birlikte anlaşılacak.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın