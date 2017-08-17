LG V30, Yeni Sızıntıda Her Açıdan Göründü!

LG'nin bir sonraki amiral gemisi, bu defaki sızıntıda her açıdan, net bir biçimde göründü!

LG V30, Yeni Sızıntıda Her Açıdan Göründü!

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