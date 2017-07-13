LG V30'un Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu

LG'nin beklenen telefonu V30'un piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı!

LG V30'un Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu

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