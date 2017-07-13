LG V30'un Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu
LG'nin beklenen telefonu V30'un piyasaya sürüleceği tarih ortaya çıktı!
Sabırsızlıkla beklenen LG V30, 31 Ağustos Perşembe günü piyasaya sürülecek.
Tarihi açıklanan etkinliğin amacı açıklanmasa da, TechRadar'a göre V30 sırada bekleyen tek telefon olduğu için LG'nin yeni phablet'ini açıklama olasığı çok yüksek. Cihaz diğer iki büyük etkinlikle kesişecek: birincisi, etkinlik Almanya, Berlin'de gerçekleşecek olan IFA 2017'ye dahil olacak.
İkinci olarak LG V30, Samsung Galaxy Note 8'in 23 Ağustos'ta gerçekleşmesi beklenen açıklanma etkinliğinden bir hafta sonra halka sunulacak
Tabi bu zaman kesişmesi büyük Android telefonları kafa kafaya rekabet etmelerine sebep olacaktır. Tüm bu telefonların Eylül ayı içinde dünya'nın farklı bölgelerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
LG V30'un Goolge Daydream'i destekleyen 18:9 OLED ekrana, Qualcomm Snapdragon 835 işlemiye ve Android O işletim sistemine sahip olması bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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