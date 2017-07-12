LG V30'un Videosu Sızdı!
Eğer bu video doğruysa, LG yeni telefonu V30 ile büyük riskler almayacak!
Eğer yukarıda gördüğünüz görsel doğruysa, LG yeni telefonu V30'un tasarımı konusunda fazla risk almadan Q6 serisinde olduğu gibi G6'nın izinden gidiyor.
LG, geçen yıl piyasaya sürülen G5'in başarısızlığı ardından hala toparlanmaya çalışıyor. Cihazın modüler aksesuar kabul etme özelliği MWC'de çok beğenilmiş olsa da, iş uygulamaya gelince durumlar değişti, bir çok kullanıcı aksesuarların kalitesiz olmasından rahatsız oldu, ayrıca aksesuarların çoğu kötü fikirlerden ibaretti. LG bu başarısızlığın ardından projeyi tamamen terk etti.
LG'nin satışları Samsung kadar büyük olmasa da, cihazın kendisi olumlu incelemeler almayı başardı. Şirket bu tasarımın başarısı üzerine hareket etmeye karar verdi ve yakın zamanda orta menzilli Q serisini açıkladı.
Eğer izlediğiniz video doğruysa, V30'un G6 ile paylaştığı bir çok ortak özellik bulunuyor, ancak bazı küçük farklar da yok değil. Örneğin videoya dikkatli bakarsanız, ekran kenarlarının hafifçe yuvarlandığını fark edeceksiniz. Bu da daha önce duyduğumuz eğimli ekran söylentileri ile örtüşüyor.
Cihazın bir kaç ay sonra FA Berlin'de resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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