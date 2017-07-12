LG V30'un Videosu Sızdı!

Eğer bu video doğruysa, LG yeni telefonu V30 ile büyük riskler almayacak!

LG V30'un Videosu Sızdı!

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