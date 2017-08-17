LG V30'un Yeni Arayüzüyle Tanışın!
LG V30 henüz tanıtılmadı ancak LG'nin paylaşımı sayesinde onun bize neler sunacağını, yeni arayüzünü şimdiden öğrenebilirsiniz!
LG V30'un resmi tanıtımı henüz yapılmadı ancak LG, sıradaki telefonunda bulunacak özellikleri tanıtmaktan çekinmiyor.
Telefonun bir telefon kamerasında bulunan en büyük diyafram genişliğini sunacağını öğrenmiştik. Bu sefer ise LG Newsroom sayesinde yeni UX 6.0+ arayüzünü görme şansı bulduk. LG V30'da kullanılacak olan bu arayüz, LG'nin 18:9 OLED FullVision ekranı için optimize edilmiş. Yeni arayüz, yuvarlak köşeli simgelere, daha çekici grafik ve yazı tiplerine yer veriyor. Görüntülerde öne çıkarılan yeni Floating Bar, ekranın sağ kenarından çıkarak bir dizi gizli işlevi önünüze getiriyor. Yarı-saydam bu çubuk, LG V20'nin ikinci ekranının evrimleşmiş hali olarak tanıtılıyor.
Bir başka yeni işlev olan Graphy, Manuel modunda profesyonel görünümlü fotoğraflar çekmenize izin veriyor. Bunun için bir dizi ön-ayardan faydalanıyorsunuz. İsterseniz profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilmiş fotoğrafları indirip, aynı ayarları kendi fotoğraflarınıza uygulayabiliyorsunuz.
LG'nin elden geçirilen Always On Display işlevi ise tarih ve saatin yanında artık "hızlı araçları", müzik çaları ve kişisel fotoğrafları gösterebiliyor. Yukarıdaki fotoğraflarda görünmese de LG, cihazın güvenlik yeteneklerinde geliştirmeler yaptığını ve Face Recognition işlevi ile güç düğmesine basmadan yüzünü tarayıp kilidi hemen açabileceğinizi söylüyor.
Buna ek olarak dileyen kullanıcılar, V30'u ses tanıma sayesinde sesleriyle de açabilecekler. LG V30 bu ayın sonunda tanıtılacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken telefondan yeni detayların da gelmeye devam edeceğini düşünüyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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