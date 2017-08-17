LG V30'un Yeni Arayüzüyle Tanışın!

LG V30 henüz tanıtılmadı ancak LG'nin paylaşımı sayesinde onun bize neler sunacağını, yeni arayüzünü şimdiden öğrenebilirsiniz!

LG V30'un Yeni Arayüzüyle Tanışın!

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