LG V35 ThinQ, G7 ThinQ'i Aratmayacak!
LG'nin sıradaki telefonu V35 ThinQ, şu anki amiral gemisi G7 ThinQ'i aratmayacak özelliklere sahip olabilir!
LG G7 ThinQ piyasaya yeni sürüldü ancak sızıntılar ve söylentiler yeni bir LG amiral gemisinin çok yakında olduğuna işaret ediyor. Sızan özelliklere bakılırsa kapı eşiğinde bekleyen LG V35 ThinQ, donanım bakımından G7 ThinQ ile bir çok ortak noktaya sahip. İddialara göre V35 ThinQ 6-inç 1440 x 2880 ekran, Snapdragon 845 işlemci, 6GB RAM, 2 adet 16MP arka kameralar, 8MP ön kamera, 128GB depolama alanı, 3,000mAh pil ve son olarak Android 8.1 işletim sistemine sahip olacak.
LG G7 ThinQ ise 6.1-inç 1440 x 3120 piksel ekranı dışında V35 ThinQ'dan hiçbir farkı yok (G7 ThinQ'nun 6GB/128GB sürümü her ülkeye gelmeyebilir). Daha önce de V35 ThinQ'nun aynı özelliklere sahip olduğunu iddia eden söylentiler duymuştuk, ancak bu sızıntının gerçek olduğunu kanıtlamıyor.
LG'nin bu tür benzer telefonlarını piyasaya sürmesi garip görünebilir, ancak daha önceki söylentiler de şirketin G7 ThinQ'da bazı küçük değişiklikler yaparak onu yenilemek istediğini söylüyordu. V35 ThinQ söylentileri de şirketin bu amacıyla örtüşüyor olabilir. Bazı tahminler V35 ThinQ'nun LCD yerine OLED ekranla gelme ihtimaline işaret ediyor, ancak şimdilik bu bilgilerin hiçbiri resmiyet kazanmış değil.
Ali Ruhi Öztürk
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