LG V35 ThinQ'in Özellikleri Sızdı!
LG'nin sıradaki amiral gemisi V35 ThinQ'in teknik özellikleri, yeni detaylarla birlikte internete tekrar sızdı.
LG'nin yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ ile daha yeni tanıştık ancak firmanın bir sonraki amiral gemisi V35 de bir süredir konuşuluyor. Bugün, V35 hakkında merakımızı biraz olsun giderecek bir sızıntıyla karşı karşıyayız.
Sızıntı, LG V35'in beklediğimiz gibi Snapdragon 845 yonga seti, biri geniş açılı çift 16 megapiksel arka kamera, 6 inç QHD+ Full Vision OLED ekran, Hi-Fi Quad DAC ses özellikleriyle gelecek. Sızıntı, 6GB RAM ve ses tanıma ile kilit açma gibi daha önce duymadığımız özelliklerden de bahsediyor. Bunların yanında cihazın bir parmak izi sensörüne ve yüz tarama işlevine sahip olacağı söyleniyor. Telefon önümüzdeki ay Güney Kore'de satışa sunulduğunda fiyatının 898.700 won olacağı (yaklaşık 830 dolar) söyleniyor.
X2 ve X5 de Sızdı
Sızan alt seviye telefonlar X2 ve X5'in özellikleri, birbirine çok benziyor. İki telefon da 2GB RAM, 32GB depolama alanı, 13MP arka kamera, HD ekranla geliyor. X5'te 5,5 inç'Lik bir ekran, X2'de ise 5 inç'lik bir ekran bulunuyor. X5'in ön kamerası 3 megapiksel iken X2, 5 megapiksellik bir sensör sunuyor.
Diğer önemli farklılıklar arasında X5'in kullandığı MediaTek MT6750 yonga seti ve X2'nin kullandığı Snapdragon 425 var. Bunun yanında X2'nin pil kapasitesi sadece 2.410 mAh iken X5'te 4.500 mAh'lik güçlü bir pil bulunuyor. İki telefonun da Haziran'da satışa sunulacağı söyleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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