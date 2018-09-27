LG V40 Ciddi Ciddi 5 Kamerayla Geliyor!
LG V40'ın 5 kamera ile gelebileceğini daha önce söylemiştik. Şimdi ise bunu doğrulayan bir haber var!
Akıllı telefonlar arasında kamera savaşları son sürat devam ediyor. LG'nin yeni V serisi amirali olacak olan V40 da oyuna girecek taze kan olacak. Sizlerle daha önce de çok sayıda LG V40 ile ilgili sızıntı paylaşmıştık. Bunlardan kuşkusuz en dikkat çekeni, yeni modelin tam 5 kamera ile beraber geleceğiydi. Görünen o ki, LG V40 gerçekten de 5 kamerayla gelecek.
Yeni sızıntının adresi Evan Blass. LG V40'ın fotoğrafını twitter üzerinden paylaşan Blass, böylece LG V40 için oldukça merak edilen bir soruyu da cevaplamış oldu. Bugüne kadar Blass'ın yanıldığını pek görmedik, LG V40 konusunda da aksini düşünmüyoruz doğrusu. Zira farklı kaynaklar da LG V40'ın 5 kameralı olacağını bizlere söylüyor.
LG'nin yeni modeli, tam adıyla LG V40 ThinQ olarak gelecek.Önde çift kamera, arka taraftaysa 3 kamera ile toplamda 5 kameralı bir akıllı telefon olacak olan LG V40 ThinQ, böylece 4 kameralı akıllı telefonlara yeni bir soluk getirecek. Arkada 3 kameralı tek telefon ise LG V40 ThinQ olmayacak elbette. Daha önce Huawei P20 Pro modelinde de ana kamera alanında 3 kamera dizilimini görmüştük.
LG V40 ThinQ'nun 3 kamerasında 1'i ana kamera olarak işlev yapacakken, ikincisinin telefoto lens olması bekleniyor. Bir diğeri ise monochrome olarak çalışacak. Neyse ki çok yakında daha fazlasını öğreneceğiz. Zira LG V40 ThinQ 3 Ekim'de tanıtılacak.
Ercan Uğurlu
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