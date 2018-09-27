LG V40 Ciddi Ciddi 5 Kamerayla Geliyor!

LG V40'ın 5 kamera ile gelebileceğini daha önce söylemiştik. Şimdi ise bunu doğrulayan bir haber var!

LG V40 ciddi ciddi 5 kamerayla geliyor!

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