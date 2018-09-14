LG V40 ThinQ'nun Tarihi Belli Oldu
LG, 5 kameralı V40 ThinQ modelini çok yakında tanıtacak: İşte LG V40 ThinQ'in tanıtılacağı tarih.
Evet, sonbaharın gelmesiyle birlikte yeni akıllı telefonlar birer birer tanıtılmaya başladı. IFA ile açılan sezon, ardından Apple'ın yeni iPhone'larını tanıtmasıyla sürerken, şimdi bir hamle de LG tarafından gelecek. LG'nin çok yakında V serisinin tepe modeli V40 ThinQ akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor. Peki, V40 ThinQ ne zaman tanıtılacak?
LG'nin yeni amirali V40 ThinQ, gelen bilgilere göre 3 Ekim tarihinde tanıtılacak. Koreli teknoloji devi, davetiyelerini yollamaya başladı bile. LG'nin davetiye üzerinde yer verdiği Take 5 yazısı ise dikkat çekiyor. New York City'de tanıtılacak olan LG V40 ThinQ'nun 5 kameralı olacağı hakkında ciddi sızıntılar vardı zaten. Davetiyedeki ipucuna göre de V40 gerçekten de 5 kameralı olarak karşımıza çıkacak.
LG V40 ThinQ'nun tek numarası 5 kamerası olmayacak elbette. Yüksek performans için üst seviye teknik kadronun yer alacağı yeni telefonda, Snapdragon 845 işlemci göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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