LG V40 ThinQ'nun Tarihi Belli Oldu

LG, 5 kameralı V40 ThinQ modelini çok yakında tanıtacak: İşte LG V40 ThinQ'in tanıtılacağı tarih.

LG V40 ThinQ'nun tarihi belli oldu

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