LG V40'tan Yeni Kareler Sızdı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar

Savaş Makineleri

Dinozorlar