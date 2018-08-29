LG V40'tan Yeni Kareler Sızdı!
Tanıtımı yaklaşan LG V40 ThinQ'ten yeni çizimler sızdı!
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan LG'nin yaklaşan V40 ThinQ üst seviye telefonunun ilk net görüntülerini takiben, öne çıkan sızıntı kaynakları OnLeaks ve /Leaks sayesinde, yeni bir parti sızıntıyla (360 derecelik bir video dahil) karşı karşıyayız.
Üç boyutlu fabrika CAD dosyalarına dayanan render'lar, arkasında üç kamera ve ön tarafında iki kamera bulunan bir cihazı gösteriyor ve cihazın toplamda beş kameraya sahip olacağını belirten önceki raporları destekliyor.
LG V40 ThinQ bol miktardaki kamerasının yanı sıra, şirketin şu ana kadarki en büyük ekranı olan ve geçtiğimiz yılın LG V30 ThinQ modelinden 0,3 inç daha büyük olan 6,3 inçlik ekranıyla öne çıkıyor.
Görüntüler tarafından ima edilen diğer iddia edilen özelliklerin arasında, telefonun öne bakan iki kamera ve kulaklık hoparlörüne ev sahipliği yapan neredeyse çıkıntısız bir tasarım, arkada yer alan bir parmak izi tarayıcısı ve 3,5 mm kulaklık girişi – Hi-Fi Quad DAC ses için gerekli ve LG'nin son birkaç üst seviye telefonunda da yer almakta – bulunuyor.
LG V40 ThinQ henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, cihazın Eylül'de tanıtılması ve Ekim'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Levent Öztürk
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