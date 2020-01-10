LG V60'ın Arka Yüzü Ortaya Çıktı!

LG, telefon kameralarında sayının daha önemli olduğuna inanan firmalardan. En azından LG V60'a ait arka panel böyle söylüyor.
SlashLeaks'in paylaştığı resimler, dört kameranın sığabileceği bir arka kapağı gösteriyor. Bu durumda V60'ın kamera sayısı, V50'ye ve LG G8'e göre bir fazla olacak demektir. Telefonun arakasında "V60 ThinQ" yazısını görüyoruz. Bu tür sızıntılara şüpheyle yaklaşmak gerekse de, LG'nin "ThinQ" sözcüğünü adeta bir takıntıya dönüştürdüğünü bildiğimizden, gerçek kapağı görüyor olabiliriz.
Arka yüzeyde herhangi bir parmak izi sensörüne rastlanmaması, V60'ın sensörü ekranın içine taşıyabileceğinin ipucunu veriyor. V50 ThinQ ve LG G8'in parmak izi tarayıcısı arkada idi. LG G8X ve diğer birçok telefon, parmak izi sensörünü ekranın altına yerleştiriyor.
Sızan görüntüler, geçen günlerde sızan LG G9 ThinQ'in sızan çizimlerine de oldukça benziyor. Dolayısıyla iki telefon, birbirine çok benzer olabilir. Telefonların MWC 2020'de aynı etkinlikte tanıtılmasına şahit olabiliriz.
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