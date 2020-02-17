LG ve Samsung, Taşınabilir Ekran Yapabilir

Samsung ve LG, telefonlarda belge ve resim düzenleme gibi görevleri daha kolay yapmanızı sağlayacak taşınabilir ekranlar geliştirmek için harekete geçtiler.
Harici ekran fikri yeni değil, HP ve Asus'un laptoplar için bu tür harici ekranlar ürettiğini biliyoruz. Ancak Android 10'daki Desktop Mode (Masaüstü Modu) ve Samsung DeX gibi işlevler sayesinde geniş ekranlı cihazlardaki kullanıcı deneyimi önemli ölçüde gelişiyor.
Samsung'un "DexBook" adlı cihazının 10.000mAh pille geleceği ve 1 kilogramın altında bir ağırlığa sahip olacağı belirtiliyor. LG'nin "Cloud Top"u ise 5.000mAh pille gelecek ve yalnızca 600 gram ağırlığında olacak. Ekranların ikisinin de 14,1 inç Full HD olacağı, fiyatlarının 340 dolar ile 420 dolar arasında olacağı belirtiliyor. Biraz pahalı görünen ekranlar, raporlara göre bu senenin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek.
Samsung ve LG'nin ekranlarının bu fiyat seviyesini makul gösterebilmeleri için kendilerini kanıtlamaları gerekecek.
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