LG, Yapay Zekâ İçin ThinQ'yu Tanıttı!
LG, yapay zekâ kullanan elektronik cihaz ve hizmetleri için ThinQ markasını resmi olarak duyurdu...
LG Electronics, 2018'de çıkaracağı daha iyi ve gelişmiş AI-destekli elektronik cihazlar için ThinQ projesini ve markasını başlattı. ThinQ, LG'nin partnerlerinin AI teknolojisi ile LG'nin CES 2017'de tanıttığı DeepThinQ teknolojisini birleştirecek.
ThinQ markası, LG'nin 2018'de çıkaracağı ev cihazlarında, tüketici elektroniklerinde ve hizmetlerinde olacak. LG, haziran ayında Güney Kore, Seul'da bir AI laboratuvarı açtı ve burada elektronik cihazlarda ses, video ve sensory input ile derin öğrenme araştırmalarına odaklanıyor. Firma ayrıca bu sene tüm premium cihazlarında WiFi kullanmaya başladı.
LG'nin Global Pazarlama Merkezi yöneticisi Han Chang-hee şöyle diyor: "ThinQ'nun amacı, hayatınızı daha iyi hale getirmek için her zaman sizi düşünen akıllı LG ürünlerini ön plana çıkarmak. AI, teknolojideki en önemli konu haline geliyor ve biz de ev cihazlarında ve tüketici elektroniğinde lider bir firma olarak, AI'yı daha az göz korkutucu, daha yanına yaklaşılabilir hale getirmeye sorumluluğunu hissediyoruz."
H. Hüseyin Öztürk
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