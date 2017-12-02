LG'de Taşlar Yerinden Oynadı!
LG, ettiği zararların faturasını mobil bölümünün başındaki yöneticilere kesti! İşte firmada yaşanan sert değişiklikler...
LG, bir türlü istediği performansı vermeyen mobil bölümünün yöneticilerini topyekûn değiştiriyor.
Bir firmanın yeteri kadar kar etmemesi genellikle ürünlerinin yetersiz olmasına bağlanır ancak LG'deki durum biraz farklı. Yazın çıkan LG G6 tasarımıyla beğenilirken LG V30 da gayet olumlu yorumlar almıştı. Bu yüzden başarısızlığın arkasında tam olarak bu telefonların yer aldığı söylenemez. Ancak bölüm yaklaşık 1,83 milyar dolar işlem zararı kaydetmiş bulunuyor ve rakamların yalan söylemediğini de biliyoruz. Geçen seneki aynı çeyreğe göre yüzde 13 iyileşme görülse de, firma zarardan kurtulmuş değil. Geçtiğimiz iki sene içinde mobil bölümünün sadece bu yılın başında kar ettiği görünüyor.
Sorun ürünlerde değilse, bölümü yönetenlerde, en üst düzey yöneticilerde olmalı - bu durumda topun ağzına başkan Juno Cho geliyor. Bunun anlamı, Cho'nun LG'de yeni bir göreve taşınmış olması.
Yeni başkan ve CEO Hwang Jeong-hwan, ar-ge alanında uzun bir kariyere sahip ve LG'nin ilk telefonlarını geliştiren takımın bir üyesi. Yeni CTO Dr Park Il-pyung ise daha önce firmanın yazılım merkezinin başındaydı. Şu anki CTO Dr Skott Ahn ise daha kurumsal bir role taşınmış bulunuyor. Dünya çapında pazarlama bölümünün başına ise beyaz eşya gelirlerinde başarı kaydeden Han Chang-hee getirilmiş durumda.
LG bu yönetimsel değişikliklerin yanında, yeni bir B2B bölümü açarak yeni pazarları da keşfetmek istiyor.
Zeynel A. Öztürk
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