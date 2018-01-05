LG'den 4K Projektör Geliyor!

LG, CES 2018'de tanıtacağı 4K çözünürlüklü projektörünü duyurdu!

LG'den 4K projektör geliyor!

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