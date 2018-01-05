LG'den 4K Projektör Geliyor!
LG, CES 2018'de tanıtacağı 4K çözünürlüklü projektörünü duyurdu!
Bir projektöre ihtiyacınız olduğunu, ama piyasada olanların yeterince yüksek çözünürlüklü olmadığını hiç düşündünüz mü? Bugün şanslı gününüzdesiniz çünkü LG, CES 2018'de ilk 4K UHD projektörü olan HU80KA'yı ortaya çıkaracağını açıkladı.
HU80KA, 2,500 lümen devasa bir 150-inç ekran oluşturabiliyor. Firma bunun şimdiye kadarki en parlak projektör olduğunu söylüyor. Cihaz HDR10 destekliyor, bu da videodaki metadataya göre dinamik olarak renk ve kontrast ayarı yapabileceği anlamına geliyor. Dahili 7W hoparlörlerle gliyor, ama bir sound barı veya harici hoparlör ekleme seçeneğine de sahipsiniz.
Projektör, webOS 3.5 ile geliyor, yani sadece giriş yuvaları olan aptal bir projektör değil. Doğal olarak, smart TV platformunu kullanarak Netflix, Hulu ve benzeri hizmetlerden video akışı yapılabiliyor. Ayrıca HDMI ya da USB aracılığıyla harici bir cihaz da bağlanabiliyor.
LG, cihazın eşsiz dik duran tasarımının aynasız I-şeklindeki motoru ile mümkün olduğunu söylüyor.
LG, HU80KA'yu CES'te kendi standında tanıtacak.
H. Hüseyin Öztürk
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