LG'den OLED Ekranlar İçin Büyük Yatırım
LG, OLED ekranlar konusunda, piyasanın şu anki tartışılmaz lideri Samsung'u alt etmek için önemli bir adım attı!
Özellikle son dönemde iPhone'un yeni modelinde OLED ekrana geçiş yapacağı iddialarıyla birlikte iyice kızışmaya başlayan OLED ekran piyasasının, önümüzdeki dönemde daha büyük rağbet göreceği düşünülüyor. Bu konuda dev panel üreticilerinden LG de boş durmayacak elbette. Güney Koreli şirket, OLED panel üretimine 7 milyar Dolar tutarında yatırım yapmayı planladığını açıkladı.
Yeni OLED ekran üretimi için 2.5 milyar Dolar civarında bir yatırım yapan LG, ayrıca esnek yapıda OLED panel üretimi için de 4.5 milyar Dolar tutarında ayrı bir yatırımda daha bulunuyor. Her iki üretim alanının da merkezi Seul'un kuzey batısında yer alan Paju'da bulunacak. LG, bu yatırımlarla OLED panelleri konusundaki gücünü 2019 yılına kadar arttırmaya çalışacak.
LG Display CEO ve Başkan Yardımcısı Dr. Sang-Beom Han, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "OLED'in sunduğu imkanları yalnızca global televizyon pazarında değil, akıllı telefonlarda ve otomotiv pazarlarında da görüyoruz," diyerek bu konuda oldukça ciddi olduklarını gösteriyor. Bakalım LG, OLED ekran konusunda Samsung'u yakalayabilecek mi; hep birlikte göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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