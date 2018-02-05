LG'den Şok: Telefon Pazarından Çekiliyor
Akıllı telefon pazarında çalkantılı bir dönem yaşayan LG, iddiaya göre Çin pazarından çekilme kararı aldı!
LG'den kısa bir süre önce akıllı telefon segmenti için son dönemde yıllık döngüden uzaklaşacağı haberi gelmiş ve bu açıklama akıllara soru işareti düşürmüştü. Bizzat LG Electronics Başkan Yardımcısı Cho Sung-jin tarafından CES 2018'de yapılan açıklamada, "Gerektiğinde yeni akıllı telefoları duyuracağız. Fakat bunu, rakipler yaptığı için yapmayacağız," söylenmişti. Anlaşılan o ki, LG çok daha büyük bir revizyon halinde. Öyle ki Çin'in akıllı telefon pazarından çekilme kararı almış.
Geçtiğimiz çeyrekte rekor karlar kaydedilmesine rağmen LG'nin özellikle mobil segmentinde zarar haberleri geliyordu. 192 milyon dolarlık bir işletme zararı kaydeden LG, finansal raporlarının yayınlanmasının ardından da önemli bir karara imza attı ve mobil iletişim bölümünün Çin akıllı telefon pazarından çekileceğini duyurdu.
Yerel basında çıkan haberlere göre LG, son dönemde Çin'de yükselen yıldızlarla başa çıkamıyor. Çin'de özellikle Huawei, Xiaomi ve OPPO gibi güçlü rakipler, rekabette LG'ye zarar ettiriyor. Özellikle IDC'den gelen verilere göre Xiaomi, akıllı telefon pazarında son çeyrekte yüzde 97 artış kaydetmiş. Bunun karşısında haihazırda zarar eden LG'nin daha fazla dayanma gücü kalmamış olacak ki, çekilme kararı almış.
Şimdi gözler elbette LG'nin üzerinde. Bakalım Çin'den sonra önümüzdeki dönemde farklı bölgelerden daha çekilme kararı alacak mı? Bunlar arasında kuşkusuz ülkemiz de söz konusu. Akıllı telefon pazarında rekabetin büyük ölçüde yaşandığı Türkiye'de de, özellikle son dönemde Çin modellerinin baskısını görüyoruz. LG'nin Çin'den çekilmesine neden olan Huawei ve Xiaomi akıllı telefonları, ülkemizde de çokça rağbet görüyor. Bunu elbette önümüzdeki günler gösterecek...
Ercan Uğurlu
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