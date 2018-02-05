LG'den Şok: Telefon Pazarından Çekiliyor

Akıllı telefon pazarında çalkantılı bir dönem yaşayan LG, iddiaya göre Çin pazarından çekilme kararı aldı!

LG'den şok: Akıllı telefon pazarından çekiliyor

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