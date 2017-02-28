LG'den SteamVR Sanal Gerçeklik Başlığı Geldi!
LG, yeni sanal gerçeklik başlığını Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda gösterdi!
Görünüşe göre LG de sanal gerçeklik dünyasına giriyor. Bu alanda halihazırda HTC ve Oculus rekabet halindeyken, PlayStation VR ise adeta yok satıyor. Pastadan pay almak için sabırsızlanan LG ise, ilk prototipini gelişirmiş.
Mobil Dünya Kongresi'nde LG G6 akıllı telefonunu gösteren LG, öte yandan 27 Şubat'ta başlayan Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda da oyunculara yönelik önemli duyurular yaptı. Bunlardan biri de az önce de belirttiğimiz gibi sanal gerçeklik başlığı oldu. Henüz prototip aşamasında olan bu cihaz, konferansta Valve'ın sunumu esnasında gösterildi. Cihazın şu an için ne zaman hazır olacağı, satışa çıkacağı ve fiyatı belirtilmedi.
Bilindiği gibi halihazırda LG'nin de sanal gerçeklik gözlüğü var. LG G5'le birlikte geçtiğimiz sene tanıtılan LG VR 360, sadece akıllı telefon yoluyla kullanılabiliyordu. Ayrıca bu cihazın çok da başarılı olmadığı biliniyor. Alttan ışık alan gözlük, ayrıca çözünürlük noktasında da çok fazla şey sunmuyordu. Bakalım LG, yeni prototipi ile daha fazlasını sunmayı başarabilecek mi?
Ercan Uğurlu
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