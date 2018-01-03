LG'den V30 için yeni renk seçeneği: Raspberry Rose
CES 2018'i bekleyemeyen LG, fuarda göstereceği bir yenilği daha şimdiden ortaya çıkardı!
LG'nin CES 2018 partisi, firmanın tanıttığı hoparlörler ve 88 inç'lik 8K OLED TV ile biraz erken başlamıştı. Firma şimdi de yeni telefonu V30 için yeni bir renk seçeneği tanıttı.
CES'e katılanlar, LG V30'un yeni renk seçeneği Raspberry Rose'u bizzat görüp deneyebilecekler. Firma, bu rengi "LG veya rakiplerinden daha önce görmediğiniz, yoğun biçimde doymuş bir kırmızı" sözcükleriyle tanımlıyor. Firma, rengin "moda-bilincine" sahip kullanıcılar için tasarlanmış olduğunun da altını çiziyor ve bu modelin sevgililer günü için harika bir hediye olabileceğini söylüyor.
Kırmızı bir V30 size göre değilse, V30'un Aurora Black, Cloud Silver, Moroccan Blue, ve Lavender Violet adlı dört renk seçeneği daha var.
Zeynel A. Öztürk
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