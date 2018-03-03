LG'den Yeni Bir Android Watch mi Geliyor?
Görünüşe göre LG, kapalı kapılar arkasında sadece G7'yi sergilemekle kalmamış...
- H. Hüseyin Öztürk
LG G7'nin MWC 2018'de kapalı kapılar ardında gösterildiğine dair haberleri sizlerle paylaşmıştık; şimdi duyduğumuza göre ise firmanın bir de gösterecek yeni bir Android Wear saati varmış.
Venture Beat ile konuşan bir kişinin söylediğine göre, LG G7'nin yanında firma, LG Watch Style ile LG Watch Sport'un devamı olan akıllı saati de göstermiş.
Saat, LG G7'nin, LG Q7'nin ve LG V35 akıllı telefonlarının eski sürümleriyle birlikte oradaydı. Yeni Android Watch ile ilgili başka pek bir şey bilinmiyor, henüz yeni özellikler ve tasarımla ilgili bir bilgi sızıntısı duymadık. Ama firmanın yeni bir akıllı saat hazırlıyor olması mantıklı olur çünkü en son giyilebilir cihazını Ocak 2017'de çıkarmıştı.
Watch Style ve Watch Sport'un ikisi de geçen senenin başılarında ortaya çıkarılmıştı ve bunlar, Android Wear 2.0 yazılımını kullanan ilk akıllı saatlerdi, ayrıca iki cihaz da bu yeni işletim sisteminin amiral gemileri olarak görülüyordu.
Android Wear 3.0 güncellemesi ile ilgili de söylentiler başladı. O yüzden belki de LG, saati açıklamak için Google'dan gelecek olan güncellemeleri bekliyor olabilir.
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