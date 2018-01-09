LG'nin Buz Dolabı, Fırına Yemek Tarifi Gönderiyor!

LG'nin Alexa'lı yeni buzdolabı, fırınınıza yemek tarifi gönderebiliyor. ThinQ mutfak eşyaları ise iş birliği yapıyor. İşte LG'nin sürprizleri

LG'nin buz dolabı, fırına yemek tarifi gönderiyor!

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