LG'nin Katlanan Cebi Böyle mi Olacak?
LG'nin henüz ortaya çıkan patent çizimleri, sıra dışı, katlanabilir bir telefonu işaret ediyor!
Katlanabilir telefonlar, 2019 yılına damga vurmaya aday. Hemen her telefon üreticisi, böyle bir telefon modeli üzerinde çalışıyor ama hangisinin, son ürünü ne zaman karşımıza çıkartacağını kestirmek şimdilik oldukça güç.
LG de bu üreticilerden biri. Koreli devin 20 Aralık 2018 tarihli patent başvurusu, şirketin nasıl bir katlanabilir telefon hayal ettiğini ortaya koyuyor. LetsGoDigital tarafından ortaya çıkartılan patentte, alt ve üst kısımlarını çekerek açabileceğiniz bir ekran dikkat çekiyor. Telefonun ana ekranı kapalıyken elimizde küçük bir cihaz kalıyor. Ama ekranı, çeşitli boyutlarda açabiliyoruz. Görünüşe göre ekranı ne kadar açtığımıza bağlı olarak, ekranda farklı bilgiler bizi karşılıyor.
Bu patent gerçeğe dönüşür mü? Dönüşürse ne kadar kullanışlı bir telefon ortaya çıkar? Bu sorulara şu an için cevap vermemiz ne yazık ki mümkün değil. Ama hepsi birbirine benzeyen siyah kutuların dünyasında farklı bir tasarım görmek hiç de fena olmazdı.
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